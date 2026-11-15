Jubilados denuncian irregularidades en descuentos

Los jubilados no deben quedarse callados ante posibles irregularidades en la aplicación de los descuentos establecidos por la Ley. Dirigentes de este sector denunciaron que algunas farmacias y establecimientos comerciales se resisten a aplicar los beneficios e incluso estarían aumentando los precios de ciertos medicamentos.

Guillermo Cortés, dirigente de la Asociación de Jubilados Mundos, denunció que cuando los adultos mayores solicitan el descuento al comprar medicamentos o alimentos, algunos comercios responden que el precio anunciado ya lo incluye, una práctica que genera dudas sobre si realmente se está cumpliendo con el porcentaje establecido por ley.

Cortés explicó que los productos deben tener su precio regular claramente establecido y, posteriormente, aplicar el descuento correspondiente. De lo contrario, el jubilado no tiene forma de comprobar si está recibiendo el beneficio completo o si el establecimiento está aplicando un porcentaje menor.

Por su parte, el diputado Javier Sucre, proponente de la Ley 746, que establece nuevos descuentos a los jubilados, recordó que los medicamentos deben contar con un descuento mínimo del 20%, por lo que ninguna farmacia puede manejar ese porcentaje a su discreción.

El diputado advirtió que si un establecimiento asegura que el precio ya incluye el descuento, el consumidor no tiene manera de verificar si realmente se aplicó el 20% que establece la normativa.

Ante estas situaciones, Sucre exhortó a los jubilados a presentar sus denuncias ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) cuando consideren que una farmacia o comercio no está respetando los beneficios.

“Es importante que desde ya los jubilados vayan creando una cultura de denuncia para defender sus derechos que tantos han costado, porque si no, simplemente los comerciantes aplicarán la ley a su manera y no recibirán los beneficios que se merecen”, manifestó.

Sucre señaló que la vigilancia debe comenzar desde ahora, tomando en cuenta que el próximo año, cuando entre en vigor la Ley 746, se incorporarán descuentos en otros rubros importantes, como atención médica, telefonía, internet, viajes, implementos para la movilidad, recreación y servicios públicos.

El diputado insistió en que los beneficios deben respetarse y aplicarse conforme a lo establecido en la ley, por lo que pidió a los jubilados no dejar pasar ninguna irregularidad y acudir a las autoridades competentes para hacer valer sus derechos.