Martín Torrijos inicia gira nacional de UNE y abre inscripciones para su partido político

El expresidente de la República, Martín Torrijos, encabezó este domingo 15 de noviembre el lanzamiento de la gira nacional “Panamá UNE”, con la apertura de inscripciones al partido político en formación Unidos por la Nueva Era (UNE), en un acto realizado en el Marriott Panamá Hotel, en Albrook. Durante la actividad, Torrijos explicó que el objetivo es retomar el contacto con simpatizantes y militantes para informarles sobre el proceso de organización del colectivo y avanzar con la inscripción de nuevos adherentes. ”Estamos retomando y explicando a los simpatizantes y a los militantes de UNE el proceso en el que estamos, donde ya podemos inscribir. Seguiremos haciéndolo poco a poco, entendiendo la sensibilidad de los que hoy sufren la desgracia de no tener una vivienda”, expresó.

El expresidente también manifestó su solidaridad con las personas afectadas por el terremoto y aprovechó su intervención para cuestionar la respuesta de las autoridades de emergencia. Torrijos sostuvo que la reconstrucción de las comunidades no debe limitarse a reparar viviendas, sino que debe contemplar mejoras en servicios básicos, infraestructura y oportunidades económicas. A su juicio, el proceso debe incluir proyectos de agua, electricidad, caminos, agricultura, turismo y emprendimiento, además de generar empleos y fortalecer el desarrollo del interior del país y las comarcas. “Reconstruir no es solo levantar paredes y techos, es recuperar vidas, es recuperar oportunidades, es recuperar la esperanza”, afirmó.

Críticas al Gobierno y a la situación del país

Durante su discurso, Torrijos cuestionó lo que calificó como años de gobiernos indolentes e incapaces, y señaló problemas relacionados con el empleo, el costo de la vida, el acceso a medicamentos, la inseguridad y el transporte. También criticó las contrataciones directas y la falta de controles en el manejo de los recursos públicos. Según planteó, la acumulación de estos problemas ha debilitado la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la política. “La gente perdió la confianza, siente que por mucho que se esfuerce, nada cambia”, manifestó. El exmandatario advirtió que la falta de respuestas a las necesidades de la población puede profundizar el descontento social y alejar a más ciudadanos de la participación política.