UNE, el partido de Martín Torrijos, recibe aval del Tribunal Electoral

El Tribunal Electoral de Panamá, mediante la Resolución No. 29 del 22 de octubre de 2026, oficializó el reconocimiento del colectivo Unidos para la Nueva Era (UNE) como partido político en formación. La medida fue publicada en el Boletín Electoral No. 6094-A bajo las firmas de los magistrados Narciso J. Arellano Moreno (presidente), Luis A. Guerra Morales y Alfredo Juncá Wendehake.

La solicitud formal había sido presentada el 12 de agosto de este año por el expresidente Martín Torrijos Espino en calidad de presidente provisional del colectivo.

Para cumplir con el requisito legal, la agrupación aportó inicialmente 1,572 firmas de ciudadanos.

Tras el proceso de validación a cargo de la Dirección Nacional de Organización Electoral, se certificaron 1,248 firmas válidas, cifra con la que superaron el mínimo exigido por el artículo 52 del Código Electoral.