UNE, el partido de Martín Torrijos, recibe aval del Tribunal Electoral

El Tribunal Electoral de Panamá, mediante la Resolución No. 29 del 22 de octubre de 2026, oficializó el reconocimiento del colectivo Unidos para la Nueva Era (UNE) como partido político en formación. La medida fue publicada en el Boletín Electoral No. 6094-A bajo las firmas de los magistrados Narciso J. Arellano Moreno (presidente), Luis A. Guerra Morales y Alfredo Juncá Wendehake.
La solicitud formal había sido presentada el 12 de agosto de este año por el expresidente Martín Torrijos Espino en calidad de presidente provisional del colectivo.
Para cumplir con el requisito legal, la agrupación aportó inicialmente 1,572 firmas de ciudadanos.
Tras el proceso de validación a cargo de la Dirección Nacional de Organización Electoral, se certificaron 1,248 firmas válidas, cifra con la que superaron el mínimo exigido por el artículo 52 del Código Electoral.
El procedimiento incluyó la revisión de la documentación institucional, cuyas observaciones de fondo y forma fueron subsanadas por los promotores.
El periodo ordinario de ocho días hábiles para recibir posibles objeciones por parte de la Fiscalía General Electoral, partidos constituidos o la ciudadanía vencía originalmente el 12 de octubre de 2026.
Sin embargo, la secuela institucional del sismo registrado el 9 de octubre motivó la emisión del Decreto No. 13 de 12 de octubre de 2026, el cual suspendió los términos administrativos y electorales a nivel nacional desde el 12 hasta el 16 de octubre inclusive.
Tras prorrogarse el plazo hasta el 20 de octubre de 2026 sin que se registraran impugnaciones, el pleno procedió con la emisión del fallo.
El pleno electoral reconoció formalmente la nómina directiva de la agrupación, la cual queda estructurada de la siguiente manera:
Presidencia y Representación Legal: Martín E. Torrijos Espino
1.ª Vicepresidencia: Lourdes Moreno
3.ª Vicepresidencia: Jaclyn Cerrud
4.ª Vicepresidencia: Alejandro Suárez
5.ª Vicepresidencia: Sara Omi
Secretaría General: Jorge Rivera Staff
1.ª Subsecretaría General: Sixta Díaz
2.ª Subsecretaría General: Mariel Fuentes
3.ª Subsecretaría General: Carlos Vallarino
Secretaría de Organización: Juan Carlos Córdoba B.
Secretaría de Asuntos Electorales: Luis Miguel Uribe
Secretaría de Formación: Jaquelen Tuñón Ramos
Los cargos correspondientes a la 2.ª Vicepresidencia, así como las secretarías de Asuntos Parlamentarios, Municipales y de Corregimiento, serán designados posteriormente según lo establecido en las normas electorales.
La resolución cobrará vigencia a partir de mañana.
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