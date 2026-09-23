Tribunal Electoral autoriza a Martín Torrijos a recolectar firmas para formar su nuevo partido

El expresidente de Panamá Martín Torrijos Espino presentó ante el Tribunal Electoral (TE) una solicitud para autorizar la formación de un nuevo partido político denominado Unidos para la Nueva Era (UNE), según una resolución publicada este miércoles 23 de septiembre en el Boletín del Tribunal Electoral.

La solicitud fue presentada este 12 de agosto por Torrijos, en representación de un grupo de ciudadanos en pleno goce de sus derechos políticos.

El TE informó que el grupo aportó inicialmente 1,572 firmas, de las cuales 1,248 fueron validadas por la Dirección Nacional de Organización Electoral.

De acuerdo con la Resolución No. 24 del 18 de septiembre, la cantidad de firmas válidas supera el mínimo establecido en el artículo No. 52 del Código Electoral para iniciar el proceso de formación de un partido político.

Con este escenario la entidad verificó las declaraciones juradas de los iniciadores y su correspondencia con la residencia electoral registrada en la base de datos de la Dirección Nacional de Organización Electoral.

Tras revisar la documentación presentada y verificar que las observaciones de fondo y forma fueron subsanadas, el TE ordenó hacer pública la solicitud para permitir que quienes consideren tener derecho puedan presentar objeciones.

La resolución dispone que el aviso sea publicado durante dos días en el Boletín del Tribunal Electoral y durante un mínimo de tres días consecutivos en un diario de circulación nacional.

A partir de la última publicación en el Boletín del Tribunal Electoral, habrá un plazo de ocho días hábiles para presentar objeciones ante el Pleno del Tribunal Electoral.

Podrán objetar la solicitud la Fiscal General Electoral, cualquier ciudadano o un partido político legalmente reconocido o en formación, mediante escrito presentado ante el Pleno del Tribunal Electoral y por conducto de apoderado legal.

El TE indicó que la documentación entregada por el grupo de ciudadanos permanece en la Secretaría General de la institución a disposición de los interesados.

Quienes requieran revisar el expediente podrán solicitar copias de los documentos, asumiendo los costos correspondientes.

Además, la resolución establece que la medida entra en vigencia a partir del día hábil siguiente a su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral.