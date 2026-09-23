Mulino ante la ONU: cuestiona a la institución y reclama un multilateralismo con resultados concretos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, lanzó este miércoles una crítica contra la capacidad de respuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y reclamó un sistema multilateral que produzca resultados concretos ante las crisis internacionales.

Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, el mandatario utilizó la migración irregular por la selva de Darién como principal ejemplo de la distancia que, a su juicio, existe entre las actuaciones de los organismos internacionales y las necesidades reales de los ciudadanos.

“El mundo no necesita menos Naciones Unidas, necesita una Organización de las Naciones Unidas que funcione mejor”, afirmó Mulino, quien pidió fortalecer la diplomacia preventiva y recuperar la confianza en las instituciones internacionales.

El presidente sostuvo que una parte importante de la población siente que estos organismos se han alejado de sus prioridades: trabajar, progresar, vivir con seguridad, defender la familia y preservar sus creencias y tradiciones.

También cuestionó las acciones del denominado “multiculturalismo progresista”, al considerar que sectores de la sociedad se sienten presionados para aceptar cambios culturales de manera “cuasicoercitiva”.

Darién como símbolo de la inacción internacional

Uno de los momentos más fuertes del discurso ocurrió cuando Mulino cuestionó el papel de la ONU frente al tránsito migratorio por Darién.

Recordó que desde 2021 el organismo había elaborado informes, denuncias y recomendaciones, además de instalar una base de asistencia humanitaria que describió como algo parecido a “un campo de concentración en pleno siglo XXI”.

Pese a estas acciones, aseguró que el tránsito aumentó durante 2022, 2023 y el primer semestre de 2024.

El mandatario afirmó que las organizaciones de trata de personas vinculadas con el narcotráfico se beneficiaron de la ruta, mientras mujeres fueron víctimas de abusos, niños quedaron huérfanos y el Parque Nacional Darién acumuló desechos dejados por más de un millón de personas.

“Pusimos fin a la desintegración familiar y también terminamos con el lucro de criminales, que nunca serán ni derechos ni humanos”, expresó al defender las medidas adoptadas por su administración.

Según las cifras presentadas, el flujo se redujo 50% durante el segundo semestre de 2024, frente a los primeros seis meses de ese año, y cayó 99% en 2025, después de una mayor coordinación con Estados Unidos.

Canal, Río Indio y cambio climático

Mulino también defendió al Canal de Panamá como una vía neutral al servicio del comercio mundial y recordó que el país es carbononegativo, aunque continúa enfrentando sequías, lluvias intensas e inundaciones.

Cuestionó que Panamá no reciba asistencia financiera internacional pese a absorber más carbono del que produce.

Además, respaldó el proyecto de Río Indio, destinado a garantizar agua para el funcionamiento del Canal y el consumo de miles de ciudadanos. Solicitó el apoyo de las Naciones Unidas para proyectos social y ambientalmente responsables.

En ese contexto, pidió no ceder ante organizaciones que, según dijo, recurren a la “extorsión bajo el disfraz de luchas sociales” y se amparan en organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Derechos de la naturaleza y conflictos mundiales

El principal anuncio ambiental fue que Panamá liderará una iniciativa internacional para reconocer los Derechos Universales de la Naturaleza.

El presidente destacó que el país protege el 33% de su territorio y el 54% de sus mares, además de avanzar en el Pacto con la Naturaleza y el Fondo Panamá Natural.

Sobre la crisis en el estrecho de Ormuz, advirtió que sus efectos trascienden los ataques contra embarcaciones y alcanzan a millones de consumidores por el encarecimiento de alimentos, fertilizantes y combustibles.

“La inflación es el impuesto más regresivo que existe”, sentenció.

Aunque reconoció que el Canal se ha beneficiado por el desvío de buques, aseguró que Panamá no adoptará una posición “egoísta” o especulativa.

“No fuimos a escoger bandos”

Al referirse a la participación panameña en el Consejo de Seguridad, cuyo mandato concluirá en diciembre de 2026, Mulino resumió la postura del país con otra de las frases centrales del discurso:

“No fuimos al Consejo a escoger bandos, fuimos a defender principios”.

Entre esos principios enumeró la soberanía, la integridad territorial, la protección de civiles y la solución pacífica de las controversias.

También pidió mayor poder de decisión para América Latina y el Caribe, defendió una salida diplomática a la guerra en Ucrania, reclamó elecciones libres y transparentes en la región y respaldó al Gobierno de Colombia en sus acciones para reducir la producción de cocaína.

En materia económica, presentó a Panamá como destino de inversiones y destacó el futuro gasoducto del Canal, las concesiones de cinco puertos y la expansión de Petroterminal.

“Panamá elige, por historia y por convicción, seguir siendo el punto de encuentro donde la humanidad edifique un futuro de paz y desarrollo compartido”, concluyó.