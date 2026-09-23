Colón decidirá esta semana si quiere o no cobrar impuesto de $5 a cruceristas

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, anunció que tiene esta semana para dar a conocer si veta o sanciona la iniciativa municipal que busca establecer un cobro de $5 a los turistas que arriban en cruceros. La propuesta fue aprobada por el Consejo Municipal y ahora corresponde al alcalde definir su futuro. “Estamos aquí para escuchar todas las partes. Es un acuerdo que impacta de manera importante a una industria, así que había que escucharlos. Nosotros no somos expertos en el tema, pero hemos sido ilustrados de cómo funciona la industria de cruceros y cómo funcionan los cobros. También el gobierno y la industria han sido ilustrados de la situación precaria de la provincia de Colón”, señaló Galván, este martes, tras realizar una reunión con varios sectores. El alcalde subrayó que el municipio tiene el derecho legítimo de recaudar recursos de la oferta comercial que se desarrolla en su territorio. Recordó que históricamente Colón ha sido un enclave comercial con leyes y contratos especiales que han dejado al distrito sin ingresos directos. “El único que va a atender a Colón de manera integral son las juntas comunales y un buen alcalde o alcaldesa. Sin recursos, los avances no van a llegar”, afirmó.

Reuniones y decisión inminente

Galván explicó que este martes se reunió con el equipo legal del municipio y que en los próximos dos días dará su decisión final. “Tenemos dos o tres días para dar un veto o sanción. Esto es una acción institucional, tal como ocurre con el presidente de la República y la Asamblea Nacional”, puntualizó. El alcalde destacó que más allá de esta iniciativa, el municipio enfrenta serias limitaciones financieras para atender necesidades básicas como limpieza de áreas públicas y mantenimiento de edificios. “No estamos buscando plata para pagar la luz, agua o salarios, porque eso lo estamos cubriendo con esfuerzo. Lo que no tenemos es dinero para cortar la hierba o arreglar nuestro entorno”, dijo.

Reclamo de justicia financiera

Galván insistió en que la descentralización tiene criterios definidos y no puede cubrir todas las necesidades, por lo que es necesario que el gobierno central abra espacios de diálogo para garantizar ingresos justos al distrito. “Tenemos el derecho legítimo de exigir recursos de manera directa desde todas las actividades comerciales que se hacen en Colón”, recalcó. El alcalde recordó que iniciativas como la Ley 32 y la Ley 404 representan oportunidades para saldar deudas históricas con el distrito, aunque hasta ahora no han prosperado. Aseguró que su administración ha demostrado transparencia en la gestión, con procesos digitalizados y fiscalización de la Contraloría. “Ya no debe existir el argumento de las administraciones pasadas. Júzguennos por lo que hemos hecho”, enfatizó.

Posición del Consejo Municipal

El presidente del Consejo Municipal de Colón, concejal Carlos Lima, respaldó la iniciativa al destacar que la expectativa de las autoridades locales es lograr una recaudación justa. “Nuestra expectativa desde el Consejo Municipal y la Alcaldía es la recaudación de impuestos y que todos estos puertos y navieras se sumen y contribuyan al desarrollo de Colón”, afirmó. Lima aclaró que el objetivo no es obstaculizar el turismo, sino fortalecerlo como motor económico. “Esto no lo hacemos para un beneficio particular, lo hacemos para el desarrollo del casco de Colón, y no dar una obstrucción del turismo sino ser facilitadores de ellos y que el turismo sea generador para la provincia tanto en empleo como en economía”, subrayó. El vicepresidente del Consejo Municipal, concejal Willian Sánchez, consideró que la medida debe estar respaldada por estudios técnicos, pero reconoció que representa un acto de justicia para la provincia. “Hasta el momento nosotros hemos sentido que hacer una pronunciación sin un estudio como lo ha hecho la ministra de Turismo es desatinado. Pero sí sentimos que con este impuesto estaríamos haciendo justicia a Colón porque siempre se ha dicho que se dejara madurar el tema del turismo y hoy en día Colón no percibe nada de esto”, expresó. Sánchez señaló que la mayoría de los turistas que llegan en cruceros no permanecen en la provincia. “En Colón llegan 100 turistas, de esos 80 viajan a Panamá y solo 20 se quedan en Colón. Se les inyecta una sola realidad vendida desde el Casco Viejo, que no es tan atractivo frente a lo que tenemos: el fuerte de San Lorenzo, el Sharman, el mirador, Aguas Claras y todos estos paquetes que no son promocionados”, detalló. El concejal agregó que el impuesto permitiría crear un fondo para invertir en la provincia y hacerla más atractiva. “No podemos poner la carreta primero que los bueyes, primero tenemos que tener un fondo para poder invertir en Colón. Hoy en día cualquier sector o provincia quisiera tener este monto. En Colón hemos estado muy pasivos en este tema y necesitamos llegar a un acuerdo que no afecte al turismo, pero que sí genere los fondos para las autoridades locales”, sentenció.

Los empresarios

La presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, Lissy Jované, también participó en el debate y destacó que el gremio empresarial presentó un análisis económico sobre la medida. “Nosotros aprovechamos para darle el análisis económico que hicimos. El alcalde le dio mucha importancia al análisis que le dé el asesor legal sobre el tema”, explicó. Jované señaló que el alcalde no planteó la posibilidad de nuevas reuniones ni de consultas adicionales antes de tomar su decisión. “No se habló nada de esperar una nueva reunión o que nos iban a avisar sobre la decisión final. El alcalde dijo que no va a demorar en dar la respuesta, no dio fallo ni decisión”, puntualizó. La Estrella de Panamá pudo conocer que de acuerdo con el informe de métricas presentado por la Cámara de Comercio al Consejo Municipal, el impacto costo-beneficio de la tasa de $5.00 resulta desfavorable para la provincia:

Déficit fiscal indirecto: Se proyecta un recaudo municipal de $3 millones de dólares anuales. Sin embargo, esta cifra sería ampliamente superada en un periodo de dos a tres años por una pérdida en ingresos indirectos estimada entre $6 millones y $10 millones de dólares.

Caída en el flujo de visitantes: La tasa provocaría la retirada de entre el 20% y el 30% de las marcas de cruceros, lo que se traduce en 120,000 pasajeros menos recorriendo la provincia por temporada.

Destrucción de empleos: La baja en la actividad causará la pérdida directa de entre 150 y 200 empleos, agravando la situación en una región que ya enfrenta una tasa de desempleo del 12%.

Riesgo para inversiones consolidadas: Se compromete la operatividad del puerto local, una infraestructura que abarca más de $100 millones de dólares en inversión privada y cuya fuerza laboral está integrada en un 96% por colonenses.

El Gobierno