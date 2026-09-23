Panamá pide a la CELAC y la UE pasar de los compromisos a resultados concretos

Panamá pidió a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y a la Unión Europea (UE) pasar de los compromisos y declaraciones a resultados concretos, con una relación birregional basada en la ejecución, la inversión y la generación de oportunidades concretas para sus ciudadanos.

Durante la III Reunión Ministerial CELAC–Unión Europea, celebrada en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, sostuvo que una asociación estratégica no puede sostenerse únicamente sobre principios compartidos, sino que debe demostrar su capacidad para producir resultados.

“Después de años de diálogo y de numerosos compromisos adoptados, corresponde concentrar nuestros esfuerzos en convertirlos en acciones concretas”, afirmó el canciller.

Martínez-Acha señaló que la Hoja de Ruta CELAC–Unión Europea debe funcionar como un instrumento de ejecución y no como una lista de buenas intenciones. Para ello, consideró necesario establecer mecanismos claros de seguimiento que permitan determinar qué acuerdos han sido adoptados, cuáles están en ejecución y qué resultados están generando.

“La fortaleza de nuestra asociación no debe medirse por el número de declaraciones que adoptemos, sino por nuestra capacidad de traducirlas en inversión, conectividad, empleo, innovación y oportunidades concretas para nuestros ciudadanos”, sostuvo.

El canciller identificó como áreas prioritarias la inversión sostenible, la infraestructura, la transformación digital, la conectividad logística, la transición energética, la biodiversidad y la acción climática.

En ese contexto, planteó que América Latina y el Caribe no deben limitarse a ser mercados de destino para Europa, sino participar como socios en la creación de valor.

“América Latina y el Caribe no quieren ser solamente mercados de destino. Queremos ser socios en la creación de valor”, afirmó.

Una relación entre socios

Martínez-Acha planteó además que la relación entre ambas regiones debe superar el esquema tradicional de donantes y receptores y avanzar hacia una asociación entre socios con capacidades diferentes, pero con responsabilidades compartidas.

“La cooperación debe generar capacidades permanentes y no dependencias permanentes”, señaló.

En ese marco, destacó el papel que Panamá puede desempeñar a partir de su posición geográfica y de su infraestructura logística. Mencionó los puertos, la conectividad aérea y el Canal de Panamá como instrumentos que pueden contribuir a acercar a América Latina, el Caribe y Europa y facilitar el comercio internacional.

El canciller sostuvo, sin embargo, que la conectividad no debe entenderse únicamente como infraestructura física. También comprende las dimensiones digital, energética, financiera, comercial y humana, ámbitos en los que, a su juicio, la asociación birregional puede generar resultados de largo plazo.

Panamá plantea defender la participación política

El tercer eje de la intervención estuvo relacionado con la democracia y los derechos políticos. Martínez-Acha sostuvo que los procesos democráticos requieren participación, pluralismo y garantías, entre ellas el derecho de los ciudadanos y dirigentes políticos a regresar a sus países y participar en la construcción de su futuro político.

El canciller abordó este planteamiento en referencia a Venezuela y mencionó los intentos de María Corina Machado de regresar a ese país desde Panamá, señalando que, según había informado su equipo y habían reportado agencias internacionales, esos intentos no se habían concretado.

Martínez-Acha afirmó que la posición de Panamá no debía interpretarse como la defensa de una persona frente a otra, sino como la defensa de un principio relacionado con la participación política.

“Venezuela necesita un futuro construido por los venezolanos, con participación, garantías, reconciliación nacional, instituciones legítimas y respeto a los derechos políticos”, sostuvo.

Panamá, agregó, apuesta por el diálogo y considera que la reconciliación nacional requiere condiciones para que las distintas corrientes políticas puedan participar de manera pacífica.

Solidaridad con Colombia y Venezuela

El canciller también expresó, en nombre del Gobierno y del pueblo panameño, solidaridad con Colombia y Venezuela por los terremotos que han afectado a ambos países.

En el caso de Colombia, expresó su respaldo al Gobierno, a las familias que perdieron seres queridos y a las comunidades afectadas, así como a los equipos de rescate y trabajadores de emergencia.

También manifestó solidaridad con el pueblo venezolano por las consecuencias de los terremotos registrados este año en ese país.

A partir de estas situaciones, Martínez-Acha planteó que la cooperación entre la CELAC y la Unión Europea debe incorporar la prevención y respuesta ante desastres, la resiliencia de las ciudades, la protección de las comunidades y la capacidad de los Estados para responder conjuntamente ante emergencias.

Al cierre de su intervención, el canciller reiteró que Panamá busca contribuir a una relación CELAC–Unión Europea “más concreta, más equilibrada y más orientada a resultados”, con énfasis en la generación de inversión y oportunidades, el fortalecimiento de las democracias y la protección de los pueblos.

“Panamá seguirá trabajando para que nuestra asociación birregional sea precisamente eso: una asociación entre iguales, basada en la confianza, el respeto y resultados concretos para nuestros pueblos”, concluyó.