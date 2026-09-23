Trump dice a Delcy Rodríguez que Venezuela ‘tiene que celebrar elecciones’, según Axios

El presidente Donald Trump enfatizó durante su primer encuentro con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, la necesidad de mantener el flujo de petróleo, fortalecer las relaciones entre ambos países y avanzar hacia la celebración de elecciones en Venezuela, según Axios, citando a fuentes de la Casa Blanca.

El encuentro entre Trump y Rodríguez, la noche de este 22 de septiembre, tuvo una duración aproximada de 15 minutos y se produjo al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

De acuerdo con las fuentes citadas por Axios, Trump no estableció una fecha para las elecciones venezolanas, pero sí las presentó como un paso fundamental en el proceso hacia una democracia plena.

“Al fin y al cabo, hay que celebrar elecciones”, habría dicho Trump a Rodríguez durante la conversación, según una fuente informada sobre el encuentro en un hotel en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con Axios, el mandatario estadounidense no insistió en una fecha concreta para los comicios. Las fuentes señalaron que la administración Trump considera que antes deben producirse avances en la reorganización institucional y en la situación económica del país.

Entre los asuntos abordados estaría la necesidad de mantener la producción y el flujo de petróleo venezolano, así como continuar los acuerdos alcanzados entre Washington y Caracas.

Axios reportó que Estados Unidos y Venezuela han avanzado en acuerdos relacionados con el petróleo y la extracción de oro desde el cambio de gobierno ocurrido en enero.

Otro de los factores señalados por funcionarios estadounidenses es la situación de la deuda venezolana, estimada en unos $300,000 millones, una cifra superior al producto interno bruto del país.

“Venezuela no podrá salir adelante hasta que se resuelva ese problema”, dijo un funcionario de la Casa Blanca citado por Axios.

Tras la reunión, Rodríguez publicó en su cuenta de X que sostuvo un “encuentro histórico” con Trump, en el que conversaron sobre el fortalecimiento de la relación bilateral y una agenda de cooperación en áreas como energía, minería y seguridad.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que Rodríguez aparece haciendo una señal de “V” con los dedos, mientras Trump levanta el pulgar.

El encuentro también ocurre mientras la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, permanece fuera de Venezuela y enfrenta dificultades para concretar su regreso.

Según fuentes cercanas a Machado consultadas por La Estrella de Panamá, la dirigente realizó tres intentos de regresar a Venezuela en las últimas horas desde Panamá, pero no pudo concretar el viaje.

Machado intentó hacerlo mediante una ruta aérea desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en Albrook, con destino a Aruba, y también exploró una vía marítima hacia Curazao. Los intentos estuvieron condicionados por obstáculos logísticos, marítimos y aéreos.

Su hija, Ana Corina Sosa, confirmó previamente que Machado estaba intentando regresar al país y afirmó que lo hacía “cada segundo”.