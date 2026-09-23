Marco Rubio elogia a Machado, pero no aborda los obstáculos que impidieron su regreso a Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la mañana de este miércoles 23 de septiembre de “muy valiente” a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, al ser consultado sobre los tres intentos que realizó en las últimas horas para regresar a Venezuela desde Panamá.

Rubio fue preguntado específicamente sobre los intentos de Machado de regresar al país y sobre si debería permitírsele hacerlo, así como sobre los plazos para avanzar en la construcción institucional y las reformas necesarias para celebrar elecciones.

“María Corina es muy valiente. Nos gusta mucho. La conozco desde hace mucho tiempo y he estado interactuando con ella durante mucho tiempo”, respondió Rubio.

Sin embargo, el funcionario estadounidense no se refirió de manera directa a los obstáculos que impidieron el regreso de Machado y señaló que debía revisar los detalles de lo ocurrido.

“Sobre los detalles, me disculpo. Estuve aquí todo el día. Tuvimos como 142 reuniones ayer. El presidente tuvo varias reuniones que duraron hasta las 11 de la noche”, manifestó.

Tres intentos desde Panamá

Las declaraciones de Rubio se producen después de que La Estrella de Panamá confirmara con fuentes cercanas a Machado que la dirigente realizó tres intentos de regresar a Venezuela en las últimas horas, sin lograr concretar el viaje.

Según las fuentes consultadas por este medio, Machado intentó regresar por vía aérea desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en Albrook, y mediante una ruta marítima con destino a Curazao. La alternativa aérea tenía como destino Aruba.

Los intentos se vieron condicionados por restricciones logísticas, bloqueos marítimos y limitaciones aéreas, de acuerdo con fuentes ligadas a la dirigente. Machado permanece en la ciudad de Panamá.

El equipo de Machado también confirmó los intentos de retorno. Según EFE, se le impidió volar desde Panamá y permanece en el país sin poder salir. La agencia reportó que, con estos tres nuevos intentos, serían al menos siete las ocasiones en que la opositora ha intentado regresar a Venezuela.

Más temprano, Ana Corina Sosa, hija de Machado, aseguró en una entrevista con NTN24 que su madre está trabajando para regresar a Venezuela.

“Ahora mismo está tratando de regresar, en este momento, lo está intentando. Es cuestión de cada segundo, cada segundo”, declaró Sosa desde Nueva York.

La hija de Machado explicó que el retorno no es tan sencillo debido a las circunstancias que rodean el desplazamiento de su madre.

“Hay muchas fuerzas que se interponen en el camino que están impidiendo que regrese”, señaló.

Rubio plantea retorno de venezolanos

Durante sus declaraciones, Rubio amplió la respuesta y situó el caso de Machado dentro de un objetivo más amplio de la política estadounidense hacia Venezuela: que los venezolanos que abandonaron el país puedan regresar si así lo desean.

El secretario de Estado estimó en unos 8 millones los venezolanos que han salido del país y aclaró que Estados Unidos no busca expulsarlos, sino que puedan regresar y recuperar o reconstruir sus actividades económicas y políticas.

“Nos gustaría ver que esa comunidad pueda regresar a su país y reabrir los negocios que perdió, si así lo desea”, afirmó.

Rubio dijo además que ya observan señales de venezolanos que viajan nuevamente al país para evaluar las condiciones y posteriormente regresan al exterior.