Martínez-Acha ante la ONU: Panamá pide retorno de panameños vinculados a la guerra entre Ucrania y Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, solicitó la mañana de este miércoles 23 de septiembre en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Rusia y Ucrania facilitar, conforme a sus respectivas legislaciones y procedimientos internos, el retorno al país de los ciudadanos panameños que hayan participado o se hayan incorporado al conflicto y que deseen regresar a su país.

La petición fue formulada por Martínez-Acha durante una reunión informativa de alto nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad en Ucrania.

“Para Panamá, cada ciudadano cuenta. Ningún panameño debe quedar olvidado en una guerra que no es la suya”, manifestó el canciller.

De acuerdo con los reportes de La Estrella de Panamá, un total de 17 panameños vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania han retornado a Panamá de manera segura.

No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores calcula que entre 30 y 60 panameños han estado o continúan vinculados a filas militares en ambos bandos del conflicto europeo.

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El ministro explicó que la solicitud se realiza con respeto a la soberanía de Rusia y Ucrania y a las decisiones de sus autoridades competentes.

Además, el funcionario precisó que se trata de una gestión de carácter estrictamente humanitario y consular para proteger y asistir a los panameños que manifiesten su voluntad de regresar al país.

Con este escenario expresó su agradecimiento a Ucrania por la consideración brindada a la petición y por la coordinación bilateral que ha permitido avanzar en el retorno de varios ciudadanos panameños.

“Valoramos profundamente ese gesto humanitario”, señaló Martínez-Acha, quien manifestó su esperanza de que Panamá pueda agradecer próximamente a Rusia por un gesto similar que permita el retorno de los compatriotas que así lo deseen.

Durante su intervención, el canciller expresó además la preocupación de Panamá por el reclutamiento de ciudadanos extranjeros, incluidos nacionales de países de América Latina, para participar en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Martínez-Acha llamó a reforzar los esfuerzos destinados a evitar una mayor internacionalización de la guerra y reiteró la posición de Panamá a favor de un cese al fuego inmediato y verificable, el respeto del derecho internacional humanitario y la apertura de negociaciones serias, creíbles y de buena fe que permitan alcanzar una solución política.

El canciller sostuvo que la protección de los ciudadanos panameños constituye una prioridad de la política exterior del país.

“La paz es también la posibilidad de que las futuras generaciones vivan sin miedo”, destacó.