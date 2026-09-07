Canciller sobre panameños en la guerra Rusia-Ucrania: ‘No entiendo todavía como siguen yendo personas’

“No entiendo todavía como siguen yendo personas”, así comentó el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez sobre la actualidad respecto al reclutamiento de panameños en la guerra de Rusia y Ucrania.
Sin entrar en mayores detalles, el canciller calificó esta situación como un “tema permanente de seguridad”.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mantiene en alerta sus canales consulares y de seguridad nacional ante la continuada captación de ciudadanos panameños para sumarse a las filas militares en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Según estimaciones del Palacio Bolívar, se calcula que entre 30 y 60 panameños han estado o se encuentran vinculados a unidades militares en ambos bandos del conflicto, siendo la mayoría captados para filas rusas.
Investigaciones e informes presentados por las autoridades revelan que las redes de captación operan activamente mediante plataformas digitales como TikTok, Instagram y WhatsApp.
Promotores o reclutadores que emplean números telefónicos extranjeros contactan a jóvenes en Panamá ofreciendo retribuciones económicas atractivas y promesas engañosas.
Testimonios de connacionales que lograron retornar al país con asistencia diplomática coinciden en el modus operandi del engaño:
Hasta la fecha, las gestiones de la Cancillería han facilitado el retorno seguro de más de una docena de panameños provenientes de ambos frentes. No obstante, las autoridades continúan rastreando casos de ciudadanos cuya ubicación es incierta, con reportes de personas heridos o en investigación por posible fallecimiento en combate.
El Ministerio Público mantiene abiertas líneas de investigación locales por delitos vinculados al reclutamiento e intermediación no autorizada.
La Cancillería reiteró de forma vehemente su llamado a la población, instando a no atender ni aceptar ofertas de empleo militar o paramilitar en el extranjero, extremar precauciones ante anuncios en redes sociales y consultar previamente con las autoridades antes de realizar traslados hacia zonas de conflicto bélico.
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