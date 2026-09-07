Cambio de mando en el Canal de Panamá reaviva el conflicto por el embalse de Río Indio

En el marco de la toma de posesión oficial de la ingeniera Ilya Espino de Marotta como nueva administradora del Canal de Panamá, la Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses emitió un contundente pronunciamiento en el que ratificó su firme oposición al proyecto hídrico en la cuenca de Río Indio.
Las comunidades rurales de la región expresaron su indignación ante lo que califican como una política continuista de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que prioriza los intereses del comercio marítimo e internacionales por encima de los derechos fundamentales y la estabilidad social de la población local.
El gremio campesino sostuvo que la transición de mando, de la gestión saliente del doctor Vásquez hacia la administración de Espino de Marotta, consolida un modelo de desarrollo de corte extractivista. Según los voceros comunitarios, el plan de construcción del embalse se mantiene en marcha sin contar con la debida licencia social, una exigencia que consideran obligatoria al amparo de la legislación nacional y de los compromisos internacionales contraídos por el país en el Marco del Acuerdo de Escazú.
Entre los principales puntos de conflicto, la organización comunitaria señaló que la nueva administración no ha presentado propuestas alternativas ni ha tomado en consideración las observaciones técnicas elaboradas por la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) en su informe de 2025.
Los pobladores recordaron que opciones similares fueron descartadas por la propia ACP en el año 2006 debido a la severidad de los impactos socioambientales proyectados en la zona.Asimismo, los dirigentes desmintieron categóricamente las cifras oficiales presentadas ante la ciudadanía.
Frente a las declaraciones que aseguran que el 70% de las familias potencialmente afectadas respalda el esquema de compensaciones y reasentamiento, la Coordinadora afirmó que el 80% de las comunidades campesinas del sector medio de Río Indio rechaza de manera categórica cualquier plan de reubicación o desalojo.
El pronunciamiento también destaca presuntas inconsistencias en el procedimiento legal y ambiental del proyecto. Las comunidades denunciaron la aprobación del embalse y los planes de reasentamiento sin la elaboración y consulta previa de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo cual infringe el derecho a la información y participación ambiental.
Además, se cuestionó la aplicación de directrices de organismos financieros multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, por encima de las salvaguardas establecidas en la Constitución Política de la República de Panamá y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ante este escenario, la Coordinadora Campesina hizo un llamado de alerta a las provincias de Panamá Oeste, Colón y Coclé, instando a la sociedad civil a conformar un frente de defensa de los recursos hídricos y territoriales.
La organización reafirmó su determinación de mantener las acciones de resistencia pacífica para preservar la cuenca hidrográfica y proteger el patrimonio de las futuras generaciones.
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