Proyecto de ley de ministro Orillac obligaría a distribuidoras eléctricas a compensar a clientes por fallas del servicio

El Gobierno Nacional presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca reforzar los derechos de los usuarios del servicio eléctrico y permitir el reconocimiento de compensaciones económicas cuando las empresas distribuidoras incumplan las normas de calidad.
La propuesta fue presentada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y modifica el texto único de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, que establece el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad en Panamá.
Durante su exposición, Orillac reconoció el deterioro sistemático en la calidad del suministro y enumeró entre las principales quejas de los consumidores las fluctuaciones de voltaje, los apagones frecuentes, los daños causados a electrodomésticos y las deficiencias en la atención de reclamos.
El Ejecutivo sostiene que estas irregularidades afectan directamente la economía de los hogares, el funcionamiento de comercios e industrias y la confianza de los ciudadanos en las empresas responsables de distribuir energía.
Compensaciones por incumplimientos
Uno de los elementos más relevantes del proyecto es el fortalecimiento del derecho de los usuarios a recibir un resarcimiento económico cuando las distribuidoras incumplan los estándares establecidos.
La propuesta contempla:
Las compensaciones deberán otorgarse conforme a las normas reglamentarias vigentes y a las decisiones adoptadas por la autoridad reguladora.
El proyecto también pretende equilibrar la relación entre los usuarios y las compañías eléctricas, debido a que actualmente los consumidores denuncian dificultades para demostrar daños, tramitar reclamaciones y obtener respuestas oportunas.
La iniciativa amplía las responsabilidades de las empresas encargadas de la distribución eléctrica y las obliga a avanzar hacia la modernización del sistema.
Entre las medidas planteadas figuran la incorporación de redes inteligentes, mejoras en los sistemas de medición, estándares de transparencia operativa y nuevos compromisos de inversión.
El objetivo es contar con una infraestructura más resistente, eficiente y preparada para incorporar tecnologías que faciliten la transformación y descarbonización de la matriz energética panameña.
El proyecto también establece la electrificación de comunidades rurales no atendidas, poco rentables o ubicadas fuera de las áreas concesionadas como una obligación vinculada a la actividad de distribución.
Para facilitar estas obras, las inversiones podrán ser reconocidas dentro de la estructura de costos del sector eléctrico. El Ejecutivo considera que esta medida permitirá ampliar la cobertura, reducir las brechas territoriales y avanzar hacia el acceso universal a la electricidad.
La propuesta también introduce reglas para promover una mayor competencia en la venta del paquete mayoritario de acciones de las empresas concesionarias de distribución. Según la exposición de motivos, la experiencia histórica evidenció vacíos regulatorios que limitaron la participación efectiva en esos procesos.
El documento fue presentado con la participación de la administradora general de la ASEP, Selva Rodríguez; el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez; y el jefe de la Oficina del Consejo de Gabinete, Edgardo Lazo. El pleno les concedió cortesía de sala a solicitud del diputado Luis Eduardo Camacho.
La propuesta deberá iniciar ahora su discusión en la comisión correspondiente antes de avanzar a los debates reglamentarios del pleno legislativo.
¿Qué compensaciones recibirán los clientes por apagones y fluctuaciones eléctricas en Panamá?
Las distribuidoras deberán reconocer créditos o resarcimientos económicos cuando incumplan las normas de calidad, conforme a la reglamentación y las decisiones de la ASEP.
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