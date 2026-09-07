Béisbol Sub-10: la ronda regular avanza con cuatro victorias

La ronda regular del Campeonato Nacional de Béisbol Sub-10 continuó su desarrollo este lunes 7 de septiembre con la celebración de cuatro encuentros y la suspensión de un juego en las instalaciones del Estadio Infantil Felipe Motta y la Academia Mariano Rivera.

En el desarrollo de los partidos completados, la selección de Chiriquí venció 1-0 a Colón en el juego número, en tanto que la novena de Chiriquí Occidente derrotó 8-3 a Darién en las instalaciones de la Academia Mariano Rivera; de igual forma, Panamá Este se impuso 6-5 sobre Veraguas en el Estadio Felipe Motta y el equipo de Los Santos cerró la programación con un triunfo 7-1 frente a Herrera.

Por otro lado, la lluvia obligó a suspender las acciones entre Panamá Metro y Coclé cuando el marcador registraba una ventaja de 12 carreras a 3 a favor del equipo metropolitano, por lo que la comisión técnica de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis). emitirá la resolución reglamentaria para fijar la reanudación de las entradas faltantes.

El torneo nacional Sub-10 contempla una fase clasificatoria entre 12 equipos de todo el país antes de avanzar a las etapas decisivas, sirviendo adicionalmente como base de observación para la estructuración del equipo que representará al país en el certamen Panamericano de la categoría.