Modernización Aduanera con retrasos: Programa PILA de Panamá registra sólo 51% de avance

Los avances en los proyectos de modernización y control aduanero en Panamá mantienen avances divididos en los principales pasos fronterizos del país. En el caso de Paso Canoa, la obra del Centro de Control Integrado (CSI) registra actualmente un avance físico del 51.96%, reveló Soraya Valdivieso, la directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA9, este lunes, por su paso en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar el presupuesto de la entidad para la vigencia fiscal 2027. Respecto a los antecedentes cronológicos del proyecto, Edgardo Ortiz, coordinador del proyecto técnico de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), precisó que las obras iniciaron formalmente el 31 de octubre de 2024. Ortiz detalló que el contrato atravesó varias adendas de tiempo y que, con la última adenda aprobada, la fecha límite para la entrega de la obra estaba fijada para el 30 de julio de 2026.

Obligaciones

Sin embargo, debido al incumplimiento del contratista principal, la institución dispuso la terminación administrativa del contrato mediante la Resolución 356 del 22 de julio de 2026. Tras esta decisión, la aseguradora comunicó formalmente su intención de subrogarse en las obligaciones correspondientes, por lo que actualmente se mantienen conversaciones para evaluar a los posibles ejecutores que asumirán la culminación del proyecto. Se espera definir este proceso en los próximos 15 días, completando un mes de negociaciones. La directora general de la Aduanas, enfatizó que, a pesar de las demoras e inconvenientes en la infraestructura de Paso Canoa, no se han detenido los planes de planificación ni el equipamiento tecnológico del sitio.

Garantía

La asesora legal del despacho, Angélica Castillo, precisó los aspectos jurídicos del proceso en Paso Canoa, el cual representa el pilar fundamental del Programa de Integración Logística Aduanera (PILA). Castillo aclaró que, aunque se trata de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las garantías y preceptos legales se rigen bajo la Ley 22 de Contratación Pública. En ese sentido, para poder ejecutar las acciones correspondientes, Aduanas debía emitir la resolución para que la aseguradora pagara el importe o sustituyera al contratista. Castillo detalló que la decisión de la aseguradora fue comunicada la semana pasada, pero aún está pendiente la designación de la empresa que actuará como tercer ejecutor. Para ello, Aduanas conformará una comisión evaluadora que verificará si la firma propuesta cumple con los requisitos técnicos, legales y financieros exigidos originalmente en la licitación. La aseguradora indicó que esta semana daría a conocer el nombre de la empresa; sin embargo, Aduanas le emitió una nota otorgándole un plazo de tres días para realizar dicho anuncio, considerando que la revisión de la documentación requerirá un análisis exhaustivo. La asesora legal advirtió que no se puede dilatar más el proceso, dado que la obra paralizada corre el riesgo de sufrir deterioros. Asimismo, indicó que la institución busca concretar un acuerdo suplementario con la aseguradora y el nuevo ejecutor para extender el plazo del contrato a 18 meses, aunque se les ha manifestado la intención de acelerar los trabajos en campo. Castillo recordó que este proyecto tiene más de siete años de desarrollo y que, al asumir la administración en 2024, el avance físico apenas alcanzaba un 30%.

Río Sereno