Canal, justicia y folclore: las noticias que marcaron este lunes 7 de septiembre en Panamá

La agenda informativa de Panamá estuvo marcada este lunes 7 de septiembre por cambios en la administración del Canal de Panamá, decisiones en el sector público, asuntos judiciales y la pérdida de una figura emblemática del folclore nacional.

-Ilya Espino de Marotta asumió el Canal de Panamá: Ilya Espino de Marotta asumió este lunes la administración del Canal de Panamá, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo. Durante su primer discurso, se comprometió a dirigir la vía interoceánica con eficiencia, transparencia y ética, mientras señaló como una de sus principales prioridades garantizar el agua para más de dos millones de panameños.

-49 años de los Tratados Torrijos-Carter: Este 7 de septiembre también se conmemoraron 49 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, suscritos en 1977 y que establecieron el proceso para la transferencia del Canal de Panamá a manos panameñas.

-Reprograman audiencia de José Gabriel Carrizo: La audiencia del exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo, prevista para este lunes, fue reprogramada debido a que aún está pendiente de resolver un recurso de apelación.

-Contraloría busca frenar compra de vehículos públicos: El contralor general de la República, Anel Flores, anunció que se busca detener la compra de vehículos para las instituciones públicas, excepto aquellas adquisiciones que respondan a situaciones de urgencia nacional o que estén debidamente justificadas por las funciones de cada entidad.

-Muere Dagoberto “Yin” Carrizo: El folclore panameño también recibió una noticia de luto con la confirmación del fallecimiento de Dagoberto “Yin” Carrizo, a los 87 años. El músico y compositor fue una figura fundamental en la evolución del acordeón y dejó una huella en la música y cultura nacional.