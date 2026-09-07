Muere Dagoberto ‘Yin’ Carrizo, ícono de la música típica panameña

La música típica panameña está de luto. Este lunes 7 de septiembre se conoció el fallecimiento de Dagoberto “Yin” Carrizo, a los 87 años, reconocido como una de las figuras más importantes del folclore nacional y una de las voces que marcó la evolución de la música de acordeón en Panamá.
Originario de Ocú, provincia de Herrera, “Yin” Carrizo contribuyó a impulsar la música típica y a acercarla a distintas generaciones de panameños. A lo largo de su carrera, el artista recibió distintos reconocimientos por su contribución a la cultura y al folclore panameño.
La partida de “Yin” Carrizo deja un legado que trasciende generaciones. Para muchos panameños, Dagoberto “Yin” Carrizo no fue únicamente un intérprete: fue uno de los artistas que ayudaron a construir y preservar la identidad sonora del folclore nacional.
En una entrevista para La Estrella de Panamá el músico y compositor recuerda los inicios de “Viva Panamá”, una pieza que nació cuando tenía apenas 13 años y formaba parte del conjunto típico de La Normal, en medio de las luchas estudiantiles por la soberanía nacional.
También rememora la influencia de su familia y de su pueblo natal, Ocú, donde las reuniones familiares, las guitarras y las expresiones del folclore alimentaron desde temprana edad su amor por la música y la cultura panameña.
El jugador panameño analiza el séptimo lugar de Panamá en el Mundial de Flag Football y detalla el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028
El retiro de los sombreros y la intervención de la Plaza de Francia han reducido, según comerciantes consultados, el flujo de visitantes y las ventas de...
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros