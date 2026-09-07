Muere Dagoberto ‘Yin’ Carrizo, ícono de la música típica panameña

La música típica panameña está de luto. Este lunes 7 de septiembre se conoció el fallecimiento de Dagoberto “Yin” Carrizo, a los 87 años, reconocido como una de las figuras más importantes del folclore nacional y una de las voces que marcó la evolución de la música de acordeón en Panamá.

Originario de Ocú, provincia de Herrera, “Yin” Carrizo contribuyó a impulsar la música típica y a acercarla a distintas generaciones de panameños. A lo largo de su carrera, el artista recibió distintos reconocimientos por su contribución a la cultura y al folclore panameño.

La partida de “Yin” Carrizo deja un legado que trasciende generaciones. Para muchos panameños, Dagoberto “Yin” Carrizo no fue únicamente un intérprete: fue uno de los artistas que ayudaron a construir y preservar la identidad sonora del folclore nacional.