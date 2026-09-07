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Muere Dagoberto ‘Yin’ Carrizo, ícono de la música típica panameña

Originario de Ocú, provincia de Herrera, “Yin” Carrizo contribuyó a impulsar la música típica y a acercarla a distintas generaciones de panameños
Originario de Ocú, provincia de Herrera, “Yin” Carrizo contribuyó a impulsar la música típica y a acercarla a distintas generaciones de panameños Tomada de redes sociales
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Deborah Peña
  • 07/09/2026 10:33
La partida de “Yin” Carrizo deja un legado que trasciende generaciones

La música típica panameña está de luto. Este lunes 7 de septiembre se conoció el fallecimiento de Dagoberto “Yin” Carrizo, a los 87 años, reconocido como una de las figuras más importantes del folclore nacional y una de las voces que marcó la evolución de la música de acordeón en Panamá.

Originario de Ocú, provincia de Herrera, “Yin” Carrizo contribuyó a impulsar la música típica y a acercarla a distintas generaciones de panameños. A lo largo de su carrera, el artista recibió distintos reconocimientos por su contribución a la cultura y al folclore panameño.

La partida de “Yin” Carrizo deja un legado que trasciende generaciones. Para muchos panameños, Dagoberto “Yin” Carrizo no fue únicamente un intérprete: fue uno de los artistas que ayudaron a construir y preservar la identidad sonora del folclore nacional.

En una entrevista para La Estrella de Panamá el músico y compositor recuerda los inicios de “Viva Panamá”, una pieza que nació cuando tenía apenas 13 años y formaba parte del conjunto típico de La Normal, en medio de las luchas estudiantiles por la soberanía nacional.

También rememora la influencia de su familia y de su pueblo natal, Ocú, donde las reuniones familiares, las guitarras y las expresiones del folclore alimentaron desde temprana edad su amor por la música y la cultura panameña.

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