Bélgica le da la espalda a Infantino: se suma a la resistencia contra la FIFA

Otra nación europea se suma a la rebelión en contra de Gianni Infantino, quien buscará una nueva relección como presidente de la FIFA. El último miembro en decir que no a la relección fue Bélgica.

La Real Federación Belga de Fútbol (URBSFA) confirmó en un comunicado este lunes 7 de septiembre que no apoyará la relección de Infantino ya que consideran que el ente no ha sido del todo trasparente en asuntos de gobernanza, sobre todo con lo ocurrido durante el Mundial 2026 con el caso de Folarin Balogun.

Además de este caso, Bélgica también critica la idea de Infantino de privatizar el 20% de la Copa del Mundo por medio del proyecto ‘FIFA Forward Enterprise’. La federación belga, de esta manera, se alinea a la idea de la UEFA de tampoco apoyar otra relección de Infantino para el 2027.

“Dos meses después de los hechos, constatamos que nuestras preguntas siguen a día de hoy sin respuesta”, señaló la presidenta de la Federación belga, Pascale Van Damme, quien reclamó “las explicaciones necesarias” y posibles mejoras en los procedimientos para que casos similares puedan resolverse en el futuro”, resaltó el comunicado.

La federación belga señaló que buscan discutir el caso de Balogun durante el próximo Consejo de la FIFA, el cual está prevista para el 15 de octubre del presente año.

“Junto con la UEFA, las demás confederaciones y las federaciones nacionales, seguimos trabajando por la transparencia en la toma de decisiones, una gobernanza sólida y unos procesos claros”, destacó el comunicado belga.

Este mensaje llega justo luego de que un portavoz de la FIFA confirmara que Infantino buscará nuevamente la relección a la presidencia de la FIFA, esto se dio luego de que el propio mandatario evitara preguntas relacionadas a su relección en el inicio del Mundial Sub-20 femenino.

“El señor Infantino se presentará a la reelección”, destacó un portavoz de la FIFA para Infobae.