Ilya Espino al frente del Canal de Panamá: las claves de su primer discurso

El proyecto de Río Indio ocupa un lugar central en la hoja de ruta de la nueva administradora. Espino de Marotta lo calificó como “el proyecto más importante que tiene, en este momento, nuestro país”, ante la necesidad de enfrentar la variabilidad de las lluvias y garantizar el suministro de agua para más de dos millones de panameños.

Garantizar el agua para la población y las operaciones del Canal será la principal tarea de Ilya Espino de Marotta al frente de la vía interoceánica. En su primer discurso como administradora, también planteó una institución más diversificada, digital y preparada para los cambios del comercio mundial.

Las claves del discurso de Ilya Espino de Marotta

Río Indio, la prioridad: La nueva administradora calificó el proyecto como el más importante del país para garantizar agua a la población y al Canal.

El agua, el gran desafío: Espino de Marotta advirtió sobre el impacto de la variabilidad de las lluvias y los eventos climáticos extremos en las operaciones de la vía interoceánica.

Un Canal más diversificado: La estrategia apunta a que Panamá obtenga beneficios no solo del tránsito de buques, sino también de actividades logísticas, energéticas y de servicios.

Puertos y energía: Corozal, Telfers y nuevos proyectos energéticos forman parte de la hoja de ruta para ampliar la plataforma logística del país.

Defensa de la institucionalidad: Espino de Marotta destacó que los resultados del Canal bajo administración panameña son producto de una institución construida durante generaciones.

Transparencia y ética: Prometió administrar los recursos del Canal con eficiencia, transparencia y ética, al considerar que cada dólar gestionado pertenece al país.

Más de $31,000 millones al Estado: La administradora resaltó los aportes realizados por el Canal al Tesoro Nacional desde la transferencia de la vía a Panamá.

Transformación digital: La nueva gestión contempla modernizar procesos, incorporar nuevas tecnologías y mejorar el modelo de servicios.

Los trabajadores como protagonistas: Espino de Marotta planteó que las nuevas generaciones deben participar en la construcción del Canal del futuro, en lugar de limitarse a adaptarse a los modelos existentes.

Diálogo con los sindicatos: Defendió las relaciones laborales y sostuvo que el diálogo con los trabajadores es una herramienta para alcanzar mayor eficiencia.

Primera mujer administradora: Reconoció el significado histórico de su nombramiento y lo presentó como un mensaje para las mujeres panameñas sobre el valor de la preparación y la capacidad profesional.

“No los defraudaré”: Espino de Marotta cerró su discurso con un compromiso de servicio al país y una llamada a comenzar de inmediato la nueva etapa: “Manos a la obra”.