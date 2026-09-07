Ministro de Seguridad revela razones del traslado de Alex Lee, Javier Lynch y Orlando Salazar a Coiba

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, explicó las razones por las que Alex Lee y Javier Lynch fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad en Isla Coiba, donde permanecen desde el pasado 25 de agosto.
Durante una entrevista en Debate Abierto, Ábrego aseguró que los hombres recibieron amenazas mientras se encontraban recluidos en la cárcel de Colón y que posteriormente solicitaron ser enviados a uno de los pabellones donde se encontraba una de las bandas más poderosas de la provincia.
“Ellos llegaron pidiendo que se les recluyera en uno de los pabellones de una de las bandas más poderosas de Colón. Por eso están en Coiba”, explicó el ministro.
Según Ábrego, esta solicitud fue considerada un elemento de seguridad por las autoridades, que optaron por trasladarlos a Coiba para evitar que mantengan posibles vínculos con estructuras pandilleras y, al mismo tiempo, preservar su integridad física.
“Estamos tratando de que no sigan su relación con la pandilla, que sigan atendiendo su caso y preservar la vida de estos señores”, manifestó.
El ministro también se refirió a los cuestionamientos realizados por el diputado Jairo Salazar sobre la situación de los detenidos.
Ábrego sostuvo que esos cuestionamientos no tienen relación con la decisión de trasladarlos a Coiba y reiteró que las investigaciones continúan en curso.
El titular de Seguridad insistió en que la medida responde a criterios de seguridad dentro del sistema penitenciario y a la necesidad de evitar posibles acercamientos o vínculos con estructuras pandilleras mientras se desarrollan los procesos correspondientes.
El traslado se produjo mientras Lee y Lynch permanecen bajo detención provisional y son investigados, por lo que no han sido condenados.
El Partido Revolucionario Democrático (PRD) informó el pasado 25 de agosto sobre la situación de ambos y recordó que se encuentran bajo esta medida cautelar mientras avanzan las investigaciones.
El colectivo político pidió al Ministerio de Gobierno y a la Dirección General del Sistema Penitenciario garantizar la vida, seguridad, salud e integridad de los detenidos, así como su comunicación con sus abogados y familiares.
El PRD también solicitó a la Defensoría del Pueblo verificar las condiciones en las que permanecen Lee y Lynch.
El jugador panameño analiza el séptimo lugar de Panamá en el Mundial de Flag Football y detalla el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028
El retiro de los sombreros y la intervención de la Plaza de Francia han reducido, según comerciantes consultados, el flujo de visitantes y las ventas de...
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros