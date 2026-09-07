Ministro de Seguridad revela razones del traslado de Alex Lee, Javier Lynch y Orlando Salazar a Coiba

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, explicó las razones por las que Alex Lee y Javier Lynch fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad en Isla Coiba, donde permanecen desde el pasado 25 de agosto.

Durante una entrevista en Debate Abierto, Ábrego aseguró que los hombres recibieron amenazas mientras se encontraban recluidos en la cárcel de Colón y que posteriormente solicitaron ser enviados a uno de los pabellones donde se encontraba una de las bandas más poderosas de la provincia.

“Ellos llegaron pidiendo que se les recluyera en uno de los pabellones de una de las bandas más poderosas de Colón. Por eso están en Coiba”, explicó el ministro.

Según Ábrego, esta solicitud fue considerada un elemento de seguridad por las autoridades, que optaron por trasladarlos a Coiba para evitar que mantengan posibles vínculos con estructuras pandilleras y, al mismo tiempo, preservar su integridad física.

“Estamos tratando de que no sigan su relación con la pandilla, que sigan atendiendo su caso y preservar la vida de estos señores”, manifestó.