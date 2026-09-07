Contraloría sustenta presupuesto de $145 millones para 2027

El contralor general de la República, Anel Flores, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional una partida recomendada de aproximadamente $145 millones para la vigencia fiscal de 2027, destinada a garantizar el funcionamiento de la institución y fortalecer su labor de fiscalización de los recursos públicos. La comparecencia se desarrolló durante el primer debate del proyecto de ley 644, que establece el Presupuesto General del Estado para 2027. Flores acudió acompañado por directores y subdirectores de distintas áreas de la Contraloría General de la República, quienes presentaron los avances administrativos y operativos de la entidad, así como sus principales necesidades presupuestarias.

Contraloría incorporó $24.3 millones adicionales

Durante su exposición, el contralor presentó un balance de la ejecución presupuestaria de la institución con corte al 31 de julio de 2026. Según explicó, la Contraloría comenzó el año con un presupuesto aproximado de $127.9 millones. Posteriormente, entre febrero y marzo, se incorporaron cerca de $24.3 millones mediante un crédito extraordinario proveniente de ingresos de gestión de la entidad. Flores señaló que estos recursos permitieron reforzar distintas áreas operativas y atender proyectos institucionales. Dentro de la exposición también se mencionó una asignación aproximada de $4.2 millones vinculada con obras y otras necesidades de alcance nacional. El contralor sostuvo que los recursos solicitados para 2027 buscan asegurar que la institución pueda cumplir sus responsabilidades constitucionales y legales relacionadas con la vigilancia, el control y el buen uso de los fondos estatales.

INEC produce más de 100 indicadores

Otro de los puntos destacados fue el trabajo desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), organismo adscrito a la Contraloría. Flores explicó que el INEC realiza más de 25 encuestas al año y genera más de 100 indicadores, utilizados para investigaciones, evaluaciones de políticas públicas y mediciones efectuadas por organismos nacionales e internacionales. El funcionario defendió la importancia de contar con estadísticas oficiales confiables para conocer el comportamiento de la economía, medir el crecimiento del país y facilitar la toma de decisiones por parte del Estado y del sector privado. En su intervención hizo referencia a mediciones que situaron el crecimiento económico anterior en alrededor de 4.4%, mientras que un registro posterior habría alcanzado aproximadamente 5.36%.

Flores recuerda los Tratados Torrijos-Carter

Al iniciar la sustentación, Anel Flores recordó que este 7 de septiembre de 2026 se cumplen 49 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, suscritos en 1977. El contralor resaltó el legado histórico de estos acuerdos y su importancia para que Panamá recuperara el control del Canal, considerado uno de los principales bienes colectivos y fuentes de ingresos del país. La Comisión de Presupuesto continuará analizando las necesidades financieras de las instituciones incluidas en el proyecto presupuestario antes de que la propuesta avance a las siguientes etapas de discusión legislativa.

¿Cuánto presupuesto solicitó la Contraloría General de la República para 2027?