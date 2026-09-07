Cámara Marítima pide más inversión en puertos tras cambio de administración en el Canal

El sector marítimo panameño considera prioritario garantizar el recurso hídrico y acelerar las inversiones en infraestructura para mantener la competitividad del Canal de Panamá y del país como plataforma logística internacional.

Así lo señaló René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, quien destacó la importancia de las declaraciones de la administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, sobre la necesidad de priorizar el recurso hídrico.

Gómez sostuvo que Panamá debe garantizar el agua tanto para el consumo humano como para las operaciones del Canal, especialmente ante los desafíos que ya ha generado la reducción del calado y que podrían derivar en una disminución del tránsito de buques.

“Necesitamos garantizar eso para el consumo humano, para toda la población y para tener un Canal más eficiente”, afirmó.

El presidente de la Cámara Marítima recordó que las restricciones implementadas en 2023 tuvieron un impacto importante sobre las empresas vinculadas al sector logístico marítimo. Según explicó, estas compañías registraron afectaciones de entre 20 % y 30 % de sus ingresos, situación que también tuvo repercusiones sobre el empleo y las contribuciones al Estado.

Ante este escenario, Gómez reiteró que el país debe invertir en el sector hídrico y, al mismo tiempo, mejorar las redes de distribución para garantizar que el agua potabilizada llegue de manera eficiente a los hogares.