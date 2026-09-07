Cámara Marítima pide más inversión en puertos tras cambio de administración en el Canal

El sector marítimo panameño considera prioritario garantizar el recurso hídrico y acelerar las inversiones en infraestructura para mantener la competitividad del Canal de Panamá y del país como plataforma logística internacional.
Así lo señaló René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, quien destacó la importancia de las declaraciones de la administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, sobre la necesidad de priorizar el recurso hídrico.
Gómez sostuvo que Panamá debe garantizar el agua tanto para el consumo humano como para las operaciones del Canal, especialmente ante los desafíos que ya ha generado la reducción del calado y que podrían derivar en una disminución del tránsito de buques.
“Necesitamos garantizar eso para el consumo humano, para toda la población y para tener un Canal más eficiente”, afirmó.
El presidente de la Cámara Marítima recordó que las restricciones implementadas en 2023 tuvieron un impacto importante sobre las empresas vinculadas al sector logístico marítimo. Según explicó, estas compañías registraron afectaciones de entre 20 % y 30 % de sus ingresos, situación que también tuvo repercusiones sobre el empleo y las contribuciones al Estado.
Ante este escenario, Gómez reiteró que el país debe invertir en el sector hídrico y, al mismo tiempo, mejorar las redes de distribución para garantizar que el agua potabilizada llegue de manera eficiente a los hogares.
Otro de los retos identificados por la Cámara Marítima es la infraestructura portuaria.
Gómez señaló que Panamá enfrenta un rezago de aproximadamente 15 años en materia de infraestructura portuaria y advirtió que actualmente existen situaciones de congestión que podrían limitar la capacidad del país para manejar mayores volúmenes de carga.
“Para poder manejar la cantidad de contenedores que queremos visualizar en el futuro, necesitamos invertir en infraestructura física, en carreteras, en puertos y también infraestructura digital”, explicó.
En ese sentido, consideró fundamental avanzar en la digitalización de las garitas y las aduanas de las terminales portuarias.
Gómez destacó que una mayor digitalización permitiría aumentar la capacidad operativa de las terminales sin que necesariamente se requiera, de inmediato, construir nueva infraestructura física.
“Si digitalizas las garitas, ya ganas un nuevo muelle en cada una de las terminales”, sostuvo.
Para el dirigente empresarial, esta modernización es necesaria si Panamá pretende atraer mayores volúmenes de carga y mantener su posición como uno de los principales centros logísticos de la región.
Gómez insistió en que el sector marítimo lleva más de una década esperando avances significativos tanto en infraestructura portuaria como digital.
La Cámara Marítima considera que atender estos rezagos será determinante para que Panamá pueda aprovechar nuevas oportunidades de negocio, responder al crecimiento de los flujos de carga y mantener la competitividad del Canal frente a otras rutas internacionales.
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