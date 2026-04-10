Contraloría niega haber interferido con el Ministerio Público

La Contraloría General de la República niega haber irrumpido en el Ministerio Público, ni interferido con sus investigaciones en curso.

“En ningún momento, funcionarios de la Contraloría, ni el Contralor, han irrumpido en diligencias del Ministerio Público ni interferido en investigaciones en curso”, afirmó la institución a través de un comunicado la tarde de este viernes 10 de abril. “La institución ha actuado de manera consistente, con absoluto respeto a las competencias de la Fiscalía Anticorrupción, como lo evidencian las 365 auditorías realizadas y las denuncias debidamente sustentadas que han sido remitidas a las autoridades correspondientes”, añadió.

La noche del jueves, el Ministerio Público anunció que se había iniciado una investigación penal luego que funcionarios de la Contraloría irrumpieran en un acto de investigación que involucraba a auditores de la institución, impidiendo que pudiera culminarse.

El Ministerio Público detalló que se trataba de la investigación al exvicepresidente José Gabriel por el delito de enriquecimiento injustificado.

La Contraloría, por su parte, justificó la actuación del contralor Anel Flores. “La presencia del Contralor en las instalaciones de la Fiscalía respondió exclusivamente a la necesidad de conocer la situación de auditores de la institución que se encontraban siendo entrevistados por un período prolongado, superior a ocho horas, en el marco de actuaciones que generaban inquietud sobre el alcance y la forma de dichas diligencias”, detalló el comunicado.

El comunicado añade que es importante garantizar que los servidores públicos que cumplen labores de fiscalización puedan ejercer sus funciones “sin que se generen interpretaciones que afecten su trabajo técnico”.