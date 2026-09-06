Gianni Infantino buscará su cuarto mandato al frente de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, buscará su cuarta reeleción para un nuevo mandato al frente del organismo en 2027, confirmó este domingo un portavoz de la Federación Internacional de Fútbol.

La confirmación se produjo un día después de que Infantino evitara responder preguntas sobre su candidatura durante la Copa Mundial Femenina Sub-20, que se desarolla en Polonia, según dio a conocer Infobae. “El señor Infantino se presentará a la reelección”, señaló el portavoz, citado por el medio.

La posible reelección ocurre en medio de una de las mayores crisis de su gestión desde que asumió la presidencia de la FIFA en 2016. Infantino enfrenta críticas por un plan para vender a inversores privados partes de algunas competiciones del organismo, entre ellas el Mundial masculino.

Según Infobae, la UEFA se ha opuesto al proyecto y ha amenazado con boicotear eventos de la FIFA. Además, estaría preparando acciones legales por una presunta vulneración del deber fiduciario. Hasta ahora no se han presentado cargos, mientras que Infantino sostiene que no ha incumplido la legislación aplicable.

La UEFA, además, busca impulsar un candidato alternativo para las elecciones, aunque su presidente, Aleksander Ceferin, aseguró recientemente que no competirá personalmente contra Infantino.

Las elecciones están previstas para marzo de 2027, durante un congreso de la FIFA en Marruecos.

Los aspirantes a la presidencia deberán presentar sus candidaturas antes del 18 de noviembre de 2026.