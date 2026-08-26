La Federación italiana retira su apoyo a Infantino para renovar su mandato en la FIFA

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció este miércoles que retira su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para su reelección como presidente de la FIFA en las elecciones de 2027.

La decisión de la entidad traslada una posición “clara y transparente” que busca alinearse con la UEFA y con su presidente, Aleksander Čeferin, frente “a las recientes iniciativas del mandatario de la FIFA en materia de gobernanza y del desarrollo del calendario y competiciones internacionales”, se lee en una nota oficial de la FIGC.

“Continuaremos trabajando junto a la UEFA y las demás federaciones europeas para promover una idea de fútbol basada en el mérito, la solidaridad, la sostenibilidad y la centralidad de los aficionados”, declaró el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò.

Malagó, elegido presidente de la FIGC el pasado 22 de junio, remarcó su respaldo a un “modelo de diálogo, escucha y corresponsabilidad que hasta ahora ha permitido al fútbol crecer, innovar y, al mismo tiempo, defender sus principios fundamentales”.

La decisión llega tras la polémica sobre la figura de Gianni Infantino por su plan de vender a inversores privados una participación de los derechos del Mundial, que finalmente se vio obligado a retirar.

Italia se suma de este modo a otras federaciones como las de Inglaterra, Escocia, Dinamarca y Nueva Zelanda, entre otras, que ya han retirado su respaldo al dirigente suizo.

En paralelo, también la UEFA, la AFC y la CONCACAF han pedido la dimisión del presidente por el frustrado intento de incorporar inversión privada a las competiciones de la FIFA, entre ellas la Copa del Mundo.

Por su parte, la CONMEBOL y la CAF -Confederación Africana-, anunciaron días atrás su respaldo a Infantino, al igual que un grupo de leyendas jugadores como Cafú, Roberto Carlos, Zanetti, Pepe o Felipe Melo, quienes apoyaron este miércoles al actual presidente de FIFA.