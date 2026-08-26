Tienda del IMA en La Villa de Los Santos no abrirá el 28 de agosto: esta es la razón

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la población de la provincia de Los Santos que este viernes 28 de agosto permanecerá cerrada la tienda permanente ubicada en La Villa de Los Santos.

La medida responde al Decreto Alcaldicio No. 009, mediante el cual se declara el día feriado por la celebración del santo copatrón San Agustín de Hipona y se establece el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales en el distrito de Los Santos.

El IMA ofreció disculpas por los inconvenientes que esta disposición pueda ocasionar y recordó a los consumidores que, en caso de necesitar algún producto, pueden acudir a la tienda permanente ubicada en Las Tablas.