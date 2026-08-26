Fuerte sismo de magnitud 5.1 sacudió a Colombia: fue sentido en Bogotá y otras ciudades

Un fuerte sismo de magnitud 5,1 sacudió a Colombia la mañana de este miércoles 26 de agosto, con epicentro en Los Santos, Santander, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El movimiento telúrico se registró aproximadamente a las 11:45 a. m., con una profundidad de 149 kilómetros y coordenadas de 6,82° de latitud y -73,11° de longitud.
Según la información difundida por el diario El Tiempo, el SGC reportó inicialmente una magnitud preliminar de 5,4, pero minutos después ajustó el dato y estableció la magnitud definitiva en 5,1.
El epicentro se ubicó cerca de varias poblaciones de Santander. Los Santos se encontraba a unos siete kilómetros, Jordán a 10 kilómetros y Zapatoca a 17 kilómetros del punto donde se originó el movimiento.
El temblor fue percibido en diferentes regiones de Colombia. Tras el reporte del SGC, cientos de usuarios manifestaron en redes sociales haber sentido el movimiento en distintos puntos del país.
Entre los lugares donde se reportó percepción del sismo figuran Bogotá, Soacha, Cúcuta, Medellín, Ibagué, Manizales, Rionegro, Itagüí y Tenjo, además de municipios de la Sabana de Bogotá y el oriente antioqueño.
En Bogotá, algunos ciudadanos señalaron que el movimiento fue perceptible especialmente en edificios altos, donde describieron el temblor como un movimiento “duro y corto”.
Hasta el momento del reporte, las autoridades no habían informado sobre víctimas o daños materiales asociados al sismo.
El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y puede actualizar los parámetros del evento a medida que se procesan nuevos datos. El organismo cuenta con un catálogo oficial de los sismos registrados en el país.
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El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros