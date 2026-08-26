Fuerte sismo de magnitud 5.1 sacudió a Colombia: fue sentido en Bogotá y otras ciudades

Un fuerte sismo de magnitud 5,1 sacudió a Colombia la mañana de este miércoles 26 de agosto, con epicentro en Los Santos, Santander, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento telúrico se registró aproximadamente a las 11:45 a. m., con una profundidad de 149 kilómetros y coordenadas de 6,82° de latitud y -73,11° de longitud.

Según la información difundida por el diario El Tiempo, el SGC reportó inicialmente una magnitud preliminar de 5,4, pero minutos después ajustó el dato y estableció la magnitud definitiva en 5,1.

El epicentro se ubicó cerca de varias poblaciones de Santander. Los Santos se encontraba a unos siete kilómetros, Jordán a 10 kilómetros y Zapatoca a 17 kilómetros del punto donde se originó el movimiento.