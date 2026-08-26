Comercio mundial se dispara 12.5% en el primer semestre por alza de precios

El comercio mundial avanza hacia un nuevo récord en 2026, aunque una parte importante de ese crecimiento responde al aumento de los precios. Según la última edición de Actualización sobre el Comercio Mundial, de la ONU Comercio y Desarrollo (Unctad), el comercio de bienes alcanzó unos $13,7 billones en el primer semestre, un 12.5% más que en el mismo período de 2025.

El comercio de servicios también mantuvo un fuerte crecimiento, con un aumento de 10.5%. En conjunto, bienes y servicios añadieron cerca de $2 billones al valor del intercambio mundial durante los primeros seis meses del año, consolidando la trayectoria hacia un récord anual.

El informe advierte que una parte importante del crecimiento del comercio en términos de valor no responde necesariamente a un mayor volumen de bienes intercambiados, sino al incremento de los precios. Las interrupciones del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz y las preocupaciones por el suministro energético elevaron los costos de la energía, el transporte y la logística, con efectos sobre los costos de producción.

Los precios de los bienes comercializados aumentaron alrededor de 3.6% en el primer trimestre de 2026 y se estima que crecieron cerca de 5% en el segundo. La evolución estuvo determinada, en gran medida, por el encarecimiento de la energía y de determinadas materias primas, lo que contribuyó a elevar el valor nominal del comercio mundial.

Asia oriental lidera una expansión desigual

Asia oriental se consolidó como el principal motor de la expansión del comercio mundial durante el primer trimestre de 2026, según la Unctad. El desempeño estuvo respaldado por el crecimiento de las importaciones y exportaciones de China y la República de Corea.

La evolución, sin embargo, fue desigual entre regiones. Mientras el comercio de otras subregiones asiáticas se contrajo, África y las Américas registraron un crecimiento de las importaciones superior al de sus exportaciones.

Asia oriental también tuvo un peso decisivo en el comercio Sur-Sur. Al excluir esta región, el intercambio entre las economías en desarrollo se contrajo durante el primer trimestre, señaló la Unctad.

Los saldos comerciales también mostraron tendencias contrapuestas. El superávit de China se amplió, mientras que el déficit de Estados Unidos se redujo.

Inteligencia artificial y movilidad eléctrica impulsan el crecimiento sectorial

La demanda asociada a la infraestructura para inteligencia artificial, las tecnologías digitales y la movilidad eléctrica impulsó durante el primer trimestre de 2026 el comercio de bienes intensivos en tecnología.

El intercambio de minerales esenciales aumentó 38%, mientras que el de semiconductores creció 25%; las baterías, 15%; los productos de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 14%; y los vehículos eléctricos, 11%.

La tendencia fue distinta en otros sectores. El comercio de productos químicos, hierro y acero, así como de algunos bienes vinculados con las energías renovables, registró contracciones.

En el caso de los combustibles fósiles, el aumento del comercio respondió principalmente al incremento de los precios y no necesariamente a un mayor volumen de productos intercambiados.