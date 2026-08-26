Hansi Flick se planta con el fichaje de un delantero: ‘Es Julián o nadie’

El Barcelona se prepara para jugar su primer partido en casa en LaLiga en esta nueva temporada 2026-2027 . Tendrán el arduo reto de recibir al Athletic Bilbao, mientras que la directiva aún intenta resolver la encrucijada con Julián Álvarez y el Atlético de Madrid.

A falta de menos de una semana para el cierre de mercado, desde el cuadro colchonero mencionan que hay un “0% de probabilidad” que el campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 arribe al cuadro blaugrana . Mientras tanto, Deco, quien funge como director deportivo del Barcelona sigue intentando convencer a los colchoneros de desbloquear el fichaje.

Por otro lado, Hansi Flick, entrenador del equipo de la Ciudad Condal, habló previo al partido ante el Athletic y la pregunta sobre la llegada de Julián Álvarez no se hizo esperas. Sumado a ello, habló sobre la dupla de Rodri-Pedri que podría haber en el partido, así como la posible salida de Alejandro Balde.

Caso Julián Álvarez

“No quiero hablar del tema. Entiendo que es Julián o nadie. Conozco la situación del club, se han hecho fichajes muy buenos. El club debe pensar en el futuro, yo como entrenador quiero más y más. Tengo confianza total en mi equipo, y habrá que encontrar soluciones. La calidad es enorme. Deco está haciendo un gran trabajo. Miramos hacia el futuro, en lo que es mejor para ahora y de cara a los próximos tres o cinco años. Queremos la estabilidad del club”.

Posible salida de Balde

“Es parte de equipo, si juega o no lo decidiremos mañana. Lo importante es que esté comprometido al cien por cien, y lo está. Tiene sólo 22 años, es joven y posee un gran potencial. Debe seguir mejorando. Es uno de los jugadores de La Masia, y todos llevan los colores del Barça en el corazón. Pero llegan otros de La Masia que también quieren jugar. Deben estar comprometidos y darlo todo con el Barça”.

Dupla Rodri-Pedri

“El plan es que juegue (Rodri) unos minutos contra el Athletic. También tenemos a Marc Bernal en esa posición. Rodri tiene más experiencia, es el líder claro. Junto a Pedri nos permitirá controlar el balón y al rival. Es algo muy importante. Contra el Elche se perdieron balones. Rodri es uno de los mejores. Disfrutaremos con ellos juntos”.

‘Overbooking’ de centrales

“Creo que con los jugadores que tenemos ahora en la última línea estamos bien. También tenemos otras opciones. Eric García, Jules Koundé y Gerard Martín pueden cambiar de posición. Y Andreas y Gerard estuvieron muy bien. Tenemos a Cubarsí, que es uno de los mejores centrales, al que quiero cuidar. Volverá a jugar muchos partidos, él quiere jugar. Es joven, viene de ganar el Mundial, de ser el mejor joven. Estoy muy contento de tenerlo”.