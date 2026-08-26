Autoridad de Turismo fija nuevas reglas para el Desfile de las Mil Polleras 2027

El próximo Desfile de las Mil Polleras tendrá controles más estrictos. La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) modificó las reglas de participación para la edición de 2027 y puso especial énasis en preservar la autenticidad de la vestimenta, limitar los elementos ajenos al folclore y reforzar la seguridad durante el recorrido. Las nuevas disposiciones están contempladas en la Resolución No. 032/2026, emitida el pasado 17 de agosto y publicada en la Gaceta Oficial. La normativa sustituye las reglas que estuvieron vigentes para la edición anterior. El evento se realizará el segundo sábado de enero de 2027 en Las Tablas, Los Santos.

Estas son las principales restricciones

La nueva reglamentación deja claro que el desfile deberá mantener un carácter estrictamente folclórico. Por ello, las delegaciones tendrán que ajustarse a una serie de prohibiciones que abarcan desde la ropa hasta los elementos que podrán acompañar a los grupos. Una de las reglas más importantes establece que la música utilizada durante el desfile tendrá que ser exclusivamente típica panameña. Las agrupaciones podrán interpretar las piezas en vivo o utilizar grabaciones autorizadas, pero deberán mantener un volumen moderado. La ATP también cerró la puerta a determinados tipos de vestimenta. No podrán utilizarse polleras elaboradas con telas pintadas o impresas, mientras que los hombres deberán vestir camisillas y atuendos acordes con la indumentaria folclórica. Además, quedará restringido el uso de gorras, sombreros y otros accesorios que no formen parte de las tradiciones panameñas. También se prohíbe el uso de polleras que no sean panameñas, aunque se contempla una excepción para las delegaciones de países invitados que participen como representantes de sus respectivas culturas.

Una novedad: no habrá animales en las delegaciones

Entre las reglas que más llaman la atención está la prohibición de incorporar animales o mascotas a las delegaciones. La ATP señala razones de seguridad y bienestar animal para establecer esta restricción, por lo que quienes participen deberán tomarla en cuenta al momento de organizar sus grupos.

Adiós a fuegos artificiales y carros alegóricos

La seguridad será otro de los puntos bajo mayor vigilancia. Durante el desfile no podrán utilizarse carros alegóricos, fuegos artificiales, luces de bengala ni otros artefactos que puedan generar situaciones de peligro. La organización tendrá además la potestad de retirar cualquier elemento que considere que afecta la seguridad, el orden o la imagen del evento. En esa categoría también entran las pancartas o mensajes ofensivos, que no podrán formar parte de las delegaciones.

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