Calendario escolar: segundo trimestre terminará la próxima semana, ¿cuándo será el receso?

El año escolar 2026 entra en su última etapa y el Ministerio de Educación (Meduca) ya tiene establecidas las fechas que marcarán el cierre de los trimestres, el receso de los estudiantes y las actividades de final de curso.
De acuerdo con el calendario escolar, el segundo trimestre finalizará el viernes 4 de septiembre, tras completarse el período académico establecido para los estudiantes.
Posteriormente, llegará el receso correspondiente al segundo trimestre, programado del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.
Tras esta pausa, los estudiantes regresarán a las aulas para iniciar el tercer trimestre el lunes 14 de septiembre.
Este último período académico se extenderá hasta el viernes 11 de diciembre, fecha prevista para la culminación de las clases del año lectivo 2026.
Con este cierre, el calendario escolar contempla el cumplimiento de las 42 semanas de clases establecidas para el año.
Una vez finalizadas las clases, los centros educativos tendrán del 14 al 18 de diciembre para desarrollar actividades relacionadas con los balances y las graduaciones.
Estas fechas permitirán a las escuelas y colegios completar los procesos administrativos y académicos correspondientes al cierre del año escolar.
Aunque todavía falta completar el actual período académico, ya existe una fecha prevista para el inicio del próximo año lectivo.
El año escolar 2027 está programado para comenzar el lunes 1 de marzo, dando paso a un nuevo calendario académico para los estudiantes del país.
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