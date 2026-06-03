Calendario escolar: segundo trimestre se extenderá hasta septiembre

Miles de estudiantes en todo el país regresarán a las aulas el próximo 8 de junio, luego de culminar el receso escolar correspondiente al primer trimestre del año lectivo 2026.De acuerdo con el calendario académico establecido por el <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b>, el segundo trimestre se desarrollará del 8 de junio al 4 de septiembre. Posteriormente, los estudiantes y docentes tendrán un período de receso académico programado del 7 al 11 de septiembre.