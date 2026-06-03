Calendario escolar: segundo trimestre se extenderá hasta septiembre

De acuerdo con el calendario académico establecido por el Ministerio de Educación (Meduca) , el segundo trimestre se desarrollará del 8 de junio al 4 de septiembre. Posteriormente, los estudiantes y docentes tendrán un período de receso académico programado del 7 al 11 de septiembre.

Miles de estudiantes en todo el país regresarán a las aulas el próximo 8 de junio, luego de culminar el receso escolar correspondiente al primer trimestre del año lectivo 2026.

Tercer trimestre escolar iniciará el 14 de septiembre y culminará en diciembre

El tercer y último trimestre del año escolar comenzará el 14 de septiembre y se extenderá hasta el 11 de diciembre, fecha en la que finalizarán las actividades académicas regulares en los centros educativos del país.

Según informó el Meduca, el año lectivo 2026 concluirá oficialmente con la semana de balance y graduaciones, prevista del 14 al 18 de diciembre.

Durante esos días se realizarán las evaluaciones finales del período escolar y las ceremonias de graduación para los estudiantes que culminan sus estudios.

Con este cronograma, las autoridades educativas buscan garantizar el cumplimiento del calendario escolar y el desarrollo de las actividades académicas programadas para el resto del año.