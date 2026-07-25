¿Qué es la Velada del Año VI de Ibai Llanos?: combates y guía del evento

En el plano estrictamente deportivo,<b> la cartelera comprende diez enfrentamientos</b> regulados a tres asaltos bajo supervisión médica oficial y equipamiento reglamentario, encabezados por<b> el choque estelar </b>entre el streamer malagueño <b>Juan Alberto García, conocido como IlloJuan, y el creador</b> murciano<b> David Cánovas, apodado TheGrefg</b>, quien busca revalidar su triunfo de la edición anterior. Asimismo, <b>el duelo coestelar</b> enfrenta al<b> vlogger madrileño Daniel Alonso, conocido como YoSoyPlex </b>por sus producciones de viajes globales, <b>contra el creador salvadoreño Luis Fernando Flores</b>, popularizado en redes como <b>Fernanfloo</b>.Por su parte, el cuadro principal incluye el <b>enfrentamiento periodístico</b> entre el panelista español <b>Edu Aguirre y el reportero argentino Gastón Edul</b>, una rivalidad mediática trasladada al cuadrilátero tras la cobertura de la Copa Mundial, en tanto que la <b>vertiente musical</b> cruzará al <b>cantante argentino de freestyle Mauro Monzón, alias Lit Killah, con el rapero español Padraig Bennett,</b> conocido como Kidd Keo. Adicionalmente, el<b> choque femenino</b> de mayor relevancia pone frente a frente a<b> la streamer mexicana Samantha Rivera,</b> llamada <b>Samy Rive</b>rs<b>, y a la creadora</b> gastronómica española<b> Rocío Bueno,</b> conocida en redes como <b>RoRo</b>.La programación de combates se completa con el<b> cruce entre</b> el especialista argentino en calistenia <b>Gero Arias y el español Víctor Mélida, denominado byViruZz </b>y ganador en tres ediciones previas, junto con los <b>duelos entre las creadoras Alondrissa y Angie Velasco</b>, <b>Marta Díaz frente a Tatiana Käer,</b> las influencer<b>s Clersss y Natalia MX</b>, además de la apertura entre<b> la española Fabiana Sevillano y</b> la colombiana<b> Valeria, identificada como La Parce</b>.