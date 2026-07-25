¿Qué es la Velada del Año VI de Ibai Llanos?: combates y guía del evento

El creador de contenido español Ibai Llanos celebra este sábado 25 de julio de 2026 la sexta edición de La Velada del Año en el Estadio La Cartuja de Sevilla para reunir a 20 participantes de seis países en diez combates de boxeo aficionado acompañados de shows musicales retransmitidos de forma gratuita en plataformas digitales con la meta de romper las marcas de audiencia del entretenimiento en vivo. La jornada inicia a las 19:00 horas de España (12:00 p.m. hora de Panamá) con el despliegue de la alfombra roja ante un recinto con capacidad para 80.000 espectadores presenciales, mientras la transmisión en directo se emite simultáneamente por los canales oficiales del organizador en Twitch, YouTube y TikTok para alcanzar a millones de usuarios en todo el mundo. En cuanto a la trayectoria del formato, la iniciativa comenzó en mayo de 2021 en una sala cerrada de Barcelona con 1,5 millones de dispositivos conectados y se expandió paulatinamente a recintos de mayor escala como el Pabellón Olímpico de Badalona en 2022, el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid en 2023 con 3,4 millones de usuarios y el Estadio Santiago Bernabéu en 2024, alcanzando su cifra cumbre en la quinta edición de 2025 al registrar un pico histórico de 9,33 millones de espectadores en directo.

Cartelera oficial y perfiles de los combatientes

En el plano estrictamente deportivo, la cartelera comprende diez enfrentamientos regulados a tres asaltos bajo supervisión médica oficial y equipamiento reglamentario, encabezados por el choque estelar entre el streamer malagueño Juan Alberto García, conocido como IlloJuan, y el creador murciano David Cánovas, apodado TheGrefg, quien busca revalidar su triunfo de la edición anterior. Asimismo, el duelo coestelar enfrenta al vlogger madrileño Daniel Alonso, conocido como YoSoyPlex por sus producciones de viajes globales, contra el creador salvadoreño Luis Fernando Flores, popularizado en redes como Fernanfloo. Por su parte, el cuadro principal incluye el enfrentamiento periodístico entre el panelista español Edu Aguirre y el reportero argentino Gastón Edul, una rivalidad mediática trasladada al cuadrilátero tras la cobertura de la Copa Mundial, en tanto que la vertiente musical cruzará al cantante argentino de freestyle Mauro Monzón, alias Lit Killah, con el rapero español Padraig Bennett, conocido como Kidd Keo. Adicionalmente, el choque femenino de mayor relevancia pone frente a frente a la streamer mexicana Samantha Rivera, llamada Samy Rivers, y a la creadora gastronómica española Rocío Bueno, conocida en redes como RoRo. La programación de combates se completa con el cruce entre el especialista argentino en calistenia Gero Arias y el español Víctor Mélida, denominado byViruZz y ganador en tres ediciones previas, junto con los duelos entre las creadoras Alondrissa y Angie Velasco, Marta Díaz frente a Tatiana Käer, las influencers Clersss y Natalia MX, además de la apertura entre la española Fabiana Sevillano y la colombiana Valeria, identificada como La Parce.

Espectáculo musical y logística de la transmisión