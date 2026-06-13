‘¡Envidiosos!’: Speed defendió a Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimović terminó echándolo de la transmisión

<i><b>'Ronaldo va a vencer. Prometo que va a vencer'</b></i>, lanzó Speed con total convicción frente a Henry e Ibrahimović, quienes reaccionaron entre risas y gestos de incredulidad.Lejos de quedarse callado, el streamer redobló la apuesta y acusó a las dos exfiguras del fútbol mundial de no apoyar al capitán portugués.<i><b>'Ustedes son unos envidiosos'</b></i>, soltó, mientras insistía en que todavía es posible ver a Cristiano conquistar la Copa del Mundo.El intercambio rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados en redes sociales. Miles de usuarios compartieron el video y celebraron la espontaneidad de Speed, quien no dudó en enfrentarse verbalmente a dos referentes históricos del fútbol europeo para defender a su ídolo.Pero el momento más gracioso llegó segundos después. Cansado de las insistentes declaraciones del streamer, Zlatan Ibrahimović decidió seguirle el juego y terminó sacándolo de la transmisión, provocando carcajadas entre los presentes y una lluvia de comentarios en internet.Como ya es costumbre, Speed volvió a robarse el show fuera de las canchas. Su pasión por Cristiano Ronaldo y sus reacciones sin filtro lo han convertido en uno de los personajes más seguidos del Mundial 2026, donde cada una de sus apariciones termina convirtiéndose en tendencia mundial.