‘¡Envidiosos!’: Speed defendió a Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimović terminó echándolo de la transmisión

Todo ocurrió cuando el creador de contenido, conocido por su fanatismo incondicional por Cristiano Ronaldo, aseguró sin titubear que Portugal levantará el trofeo y que el astro portugués será el gran protagonista del torneo.

Lo que comenzó como una conversación sobre los favoritos para ganar la Copa del Mundo terminó en una divertida discusión que acabó con Speed siendo “echado” de la transmisión.

El popular streamer IShowSpeed volvió a protagonizar uno de los momentos más virales del Mundial 2026, esta vez junto a dos leyendas del fútbol: Zlatan Ibrahimović y Thierry Henry.

“Ronaldo va a vencer. Prometo que va a vencer”, lanzó Speed con total convicción frente a Henry e Ibrahimović, quienes reaccionaron entre risas y gestos de incredulidad.

Lejos de quedarse callado, el streamer redobló la apuesta y acusó a las dos exfiguras del fútbol mundial de no apoyar al capitán portugués.

“Ustedes son unos envidiosos”, soltó, mientras insistía en que todavía es posible ver a Cristiano conquistar la Copa del Mundo.

El intercambio rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados en redes sociales. Miles de usuarios compartieron el video y celebraron la espontaneidad de Speed, quien no dudó en enfrentarse verbalmente a dos referentes históricos del fútbol europeo para defender a su ídolo.

Pero el momento más gracioso llegó segundos después. Cansado de las insistentes declaraciones del streamer, Zlatan Ibrahimović decidió seguirle el juego y terminó sacándolo de la transmisión, provocando carcajadas entre los presentes y una lluvia de comentarios en internet.

Como ya es costumbre, Speed volvió a robarse el show fuera de las canchas. Su pasión por Cristiano Ronaldo y sus reacciones sin filtro lo han convertido en uno de los personajes más seguidos del Mundial 2026, donde cada una de sus apariciones termina convirtiéndose en tendencia mundial.