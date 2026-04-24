La Feria de Abril de Sevilla llega al Casco Antiguo

En conversación con <b>La Estrella de Panamá</b>, la propietaria de la Academia de Danzas FBR Beatriz Rached aseguró que esta recreación de la Feria de Sevilla en Panamá fue una idea del copropietario del restaurante ‘Tasca La Candelaria’ Humberto Pappaterra quien en conjunto con la Alcaldía de Panamá, busca hacer del Casco Peatonal del domingo un rincón sevillano en Panamá'No es la primera vez que alguien intenta recrear la Feria de Abril en Panamá, pero sí es la primera vez que se hace en el Casco Antiguo, que se extiende durante varios días como en Sevilla y que culmina con una clase interactiva gratuita al aire libre en el casco peatonal. Eso sí es completamente nuevo. Es un evento para toda la familia, y eso es muy importante destacarlo', apuntó Rached a este diario.Entre las razones que delineó Rached para traer un pedacito de Sevilla a Panamá, están la expansión de la danza flamenca en el país y un interés cada vez más creciente en saber y aprender sobre la cultura española.'Cada vez hay más personas interesadas en esta cultura, además de una importante comunidad española y descendientes en Panamá. La idea es que quienes no puedan viajar a Sevilla puedan vivir un pedacito de esa experiencia aquí. En cuanto al flamenco, se ha convertido en un baile universal. Aunque es de origen español, hoy se practica en muchos países, incluso en Japón, que es uno de los lugares con más escuelas de flamenco en el mundo. Su popularidad creció aún más en 2010, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura lo declaró patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, lo que impulsó su reconocimiento global', agregó.Por su lado, Humberto Pappaterra de Tasca La Candelaria reconoció que recrear un escenario similar a la Feria de Sevilla en Panamá ha sido un reto grande. En este caso, las casetas de la feria son las mesas de la Tasca La Candelaria.'El desafío ha sido trasladar todas esas tradiciones a un espacio reducido y recrear momentos clave como el alumbrado, la noche del pescadito, la música —que es fundamental— y también la indumentaria. En la feria hay tres formas típicas de vestir: como para una boda o evento formal (traje tipo cóctel), de flamenca en el caso de las mujeres, o con traje cordobés, que tradicionalmente usan quienes asisten a caballo. En nuestro caso no hay caballos, así que esa parte no se puede reproducir. Sin embargo, el domingo, en el marco del Casco Peatonal, habrá una carreta cerca de la Tasca en la que las personas podrán subirse. En esta primera edición hemos intentado recrear las tradiciones sevillanas a nuestra escala, con miras a ampliar el evento el próximo año', explicó el propietario del restaurante, añadiendo que la cultura andaluza, en particular, y se refleja incluso en la arquitectura colonial de nuestras ciudades.Una de las razones por la cual es menester replicar la festividad sevillana en Panamá.