La Feria de Abril de Sevilla llega al Casco Antiguo

Este fin de semana, el Casco Antiguo se parecerá un poco a Sevilla con la adaptación de la tradicional Feria de Abril, la cual se realizará este fin de semana en el Casco Antiguo, teniendo a la Tasca La Candelaria como epicentro de unas celebraciones que constarán de danza flamenca, música, esparcimiento, y sobre todo, mucha comida. El evento – que también se organiza en conjunto con la Academia de Flamenco FBR– comenzó el pasado 23 de abril con la famosa noche del ‘pescaíto’, el nombre con el que se conoce en Sevilla a la cena en la que los asistentes – ataviados de sus mejores galas - comen pescado frito para dar por inaugurados cuatro días de jolgorio y diversión. Si bien anoche fue el torno del show de flamenco a cargo de las integrantes de la Academia de Flamenco FBR, hoy 25 de abril será el turno del sábado de feria con la presentación de la academia de baile Alma Gitana, la cual amenizará la tarde del tablao. En cambio, la noche estará a cargo de las bailaoras de la Academia de Flamenco FBR. La versión panameña de la Feria de Abril culminará a lo grande con el domingo de feria en el que habrán actividades para todos los públicos como el tablao infantil, el show de flamenco llevado a cabo por la Academia de Flamenco FBR, clases abiertas de flamenco al aire libre así como un tablao llevado a cabo por Alma Gitana, y el cierre de la feria. Asimismo, el domingo de feria se incorporará al ecosistema artístico y cultural que ameniza los domingos del Casco Antiguo mediante el Casco Peatonal.

Los orígenes del evento

La celebración de la Feria de Sevilla se remonta al año 1847 cuando los empresarios Narciso Bonaplata y José María de Ybarra propusieron al Ayuntamiento de Sevilla la puesta en marcha de una feria ganadera anual. Una idea que fue aprobada por la reina Isabel II de España. De este modo, la primera edición se celebra el 18 de abril de 1847 en el Prado de San Sebastián, con pocos puestos y centrada principalmente en la compra y venta de ganado. Si bien sus orígenes ubicaban inicialmente al evento como un acto meramente comercial, poco a poco se fue consolidando como un evento social. Otro distintivo de este evento son las famosas casetas, las cuales se fueron consolidando a través del tiempo como un símbolo de estatus. Incluso, para adquirir una caseta se necesita adquirir una licencia municipal del Ayuntamiento de Sevilla. Asimismo, las casetas de la Feria de Abril son otorgadas a particulares que las comparten a su vez con familiares y amigos, entidades públicas y privadas o asociaciones.

La idea de hacer la Feria en Panamá

En conversación con La Estrella de Panamá, la propietaria de la Academia de Danzas FBR Beatriz Rached aseguró que esta recreación de la Feria de Sevilla en Panamá fue una idea del copropietario del restaurante ‘Tasca La Candelaria’ Humberto Pappaterra quien en conjunto con la Alcaldía de Panamá, busca hacer del Casco Peatonal del domingo un rincón sevillano en Panamá “No es la primera vez que alguien intenta recrear la Feria de Abril en Panamá, pero sí es la primera vez que se hace en el Casco Antiguo, que se extiende durante varios días como en Sevilla y que culmina con una clase interactiva gratuita al aire libre en el casco peatonal. Eso sí es completamente nuevo. Es un evento para toda la familia, y eso es muy importante destacarlo”, apuntó Rached a este diario. Entre las razones que delineó Rached para traer un pedacito de Sevilla a Panamá, están la expansión de la danza flamenca en el país y un interés cada vez más creciente en saber y aprender sobre la cultura española. “Cada vez hay más personas interesadas en esta cultura, además de una importante comunidad española y descendientes en Panamá. La idea es que quienes no puedan viajar a Sevilla puedan vivir un pedacito de esa experiencia aquí. En cuanto al flamenco, se ha convertido en un baile universal. Aunque es de origen español, hoy se practica en muchos países, incluso en Japón, que es uno de los lugares con más escuelas de flamenco en el mundo. Su popularidad creció aún más en 2010, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura lo declaró patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, lo que impulsó su reconocimiento global”, agregó. Por su lado, Humberto Pappaterra de Tasca La Candelaria reconoció que recrear un escenario similar a la Feria de Sevilla en Panamá ha sido un reto grande. En este caso, las casetas de la feria son las mesas de la Tasca La Candelaria. “El desafío ha sido trasladar todas esas tradiciones a un espacio reducido y recrear momentos clave como el alumbrado, la noche del pescadito, la música —que es fundamental— y también la indumentaria. En la feria hay tres formas típicas de vestir: como para una boda o evento formal (traje tipo cóctel), de flamenca en el caso de las mujeres, o con traje cordobés, que tradicionalmente usan quienes asisten a caballo. En nuestro caso no hay caballos, así que esa parte no se puede reproducir. Sin embargo, el domingo, en el marco del Casco Peatonal, habrá una carreta cerca de la Tasca en la que las personas podrán subirse. En esta primera edición hemos intentado recrear las tradiciones sevillanas a nuestra escala, con miras a ampliar el evento el próximo año”, explicó el propietario del restaurante, añadiendo que la cultura andaluza, en particular, y se refleja incluso en la arquitectura colonial de nuestras ciudades. Una de las razones por la cual es menester replicar la festividad sevillana en Panamá.

Un evento donde la gastronomía es clave

El chef Roberto Riva Stizzoli, también propietario de la Tasca La Candelaria, hizo hincapié en este diario de la importancia de la gastronomía a la hora de conmemorar estas festividades. Si bien las reservas están completas al 100% dentro del local Tasca La Candelaria hasta el domingo de feria, ello no será impedimento para que el público en general no goce de la algarabía típica de Sevilla así como de las tradicionales ‘tapas’ que se degustan en estos días de feria. Es así que en las afueras de la Tasca también se podrán degustar distintas delicias españolas, incluidas los típicos churros que se comen no solo en Sevilla sino en distintas partes de España. En conversación con este diario, Riva Stizzoli sostuvo que esta celebración de la Feria de Sevilla en Panamá también es una puerta de entrada en España. “Nosotros buscamos ofrecer lo mejor de la cocina española, que se saborea en todas partes del país como Canarias y el País Vasco”, expresó.