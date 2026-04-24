Gobierno comprará cebolla de Natá para apoyar a productores

El presidente José Raúl Mulino reveló este viernes 24 de abril que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comprará la producción de cebolla del distrito de Natá y zonas aledañas, con el objetivo de respaldar a los productores y evitar pérdidas en la cosecha.

Mulino efectuó su anuncio durante la apertura del Consejo de Gabinete ampliado en La Villa de Los Santos, donde el mandatario enfatizó su compromiso con el sector agropecuario.

“El IMA va a hacer lo necesario para apoyar a los productores de cebolla de Natá. Yo no tengo al agro tirado en una gaveta”, expresó el presidente.

La medida busca dar respuesta a las dificultades que enfrentan los productores, especialmente ante el aumento de costos en la cadena productiva.

En ese sentido, Mulino reconoció que el alza del combustible, impulsada por el contexto internacional, ha tenido un fuerte impacto en la economía nacional y en sectores como el agro.

“El combustible nos ha golpeado muy duro, pero en este gobierno nos hemos roto la cabeza para que el subsidio que hemos creado llegue a todos”, afirmó.

La compra de la cosecha por parte del IMA se enmarca en una estrategia del Ejecutivo para estabilizar los precios, garantizar la colocación de productos nacionales y sostener la actividad agrícola.