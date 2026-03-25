IMA vende cebolla barata: conozca el precio y puntos de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el inicio de la venta de cebolla nacional a través de sus tiendas permanentes y agroferias en todo el país, como parte de una estrategia para apoyar a los productores y garantizar precios accesibles a la población.

La entidad informó que ya comenzó la recepción de 10 mil quintales de cebolla, producto de un acuerdo con la Asociación de Productores de Cebolla de Azuero, ante el riesgo de pérdida de la cosecha.

El precio al público fue fijado en B/. 2.00, con un mínimo de compra de cinco libras y un máximo de 10 libras por persona, buscando asegurar el acceso equitativo al producto.