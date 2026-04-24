Pozos, eje de la respuesta del Gobierno a la crisis de agua en Azuero

El Gobierno intensificó la ejecución de un plan de acción para enfrentar la crisis de agua potable en Panamá, con énfasis en la región de Azuero, donde comunidades enfrentan la interrupción prolongadas del suministro e incluso décadas sin acceso continuo al servicio.

Durante una gira oficial en la provincia de Los Santos, el presidente José Raúl Mulino reconoció que el problema es estructural y no tendrá una solución inmediata, aunque defendió las medidas adoptadas por su administración para atender la demanda en el corto plazo.

El mandatario sostuvo que la crisis no se puede resolver de forma inmediata y reiteró que el uso de pozos representa una alternativa viable mientras se desarrollan soluciones de mayor alcance. En ese contexto, también admitió fallas en la gestión del problema. “Acepto los errores y pongo el pecho. No funcionó. Ahora va a funcionar”, expresó el mandatario.

“No se puede inventar ni improvisar el trabajo que se está haciendo, y mucho menos decir que se va a resolver mañana”, afirmó el mandatario, al tiempo que insistió en que el uso de pozos representa una alternativa viable mientras se desarrollan soluciones de mayor alcance.

La crisis en Azuero se agudizó desde mayo de 2025, cuando la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná obligó a suspender operaciones en varias plantas potabilizadoras que abastecen a las provincias de Herrera y Los Santos. Aunque algunas instalaciones retomaron funciones, el agua aún no es apta para el consumo humano.

En ese contexto, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que se ejecutan medidas de contingencia como la perforación de pozos, el abastecimiento mediante carros cisterna y la instalación de tanques de almacenamiento en comunidades y centros educativos.

El titular del Ministerio de Salud detalló que en la región se han construido más de 50 pozos, mientras se proyecta la habilitación de al menos 71 en la provincia de Los Santos. Además, se han instalado tanques con capacidades de hasta 10,000 litros, abastecidos de forma regular para garantizar el acceso al agua potable.

Pese a estas acciones, las autoridades reiteran que el agua distribuida en muchas zonas no es segura para el consumo directo, por lo que recomiendan hervirla antes de ingerirla.

De forma paralela, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) , por medio de su director designado Antonio Manuel Tercero González, reportó avances en la intervención de al menos 58 puntos críticos en 37 días, principalmente en Azuero. Las acciones incluyen la rehabilitación de 36 pozos y la perforación de nuevos sistemas que ya inyectan miles de galones diarios a la red en distritos como Las Tablas, Guararé, Pedasí y Macaracas.

En Herrera, comunidades como Ciruelito y Brisas del Golfo registran mejoras en el suministro tras la activación de pozos, algunos de los cuales aportan hasta 150 galones por minuto. Además, se mantienen en ejecución nuevas infraestructuras que permitirán reforzar el abastecimiento en zonas de difícil acceso o con limitaciones en la red.

El director del IDAAN señaló que estas intervenciones permiten atender la urgencia, pero no sustituyen las soluciones estructurales. Entre las limitaciones del sistema se encuentran la contaminación de tuberías, perforaciones fallidas y la falta de fuentes de agua en áreas del arco seco.

Como parte del plan nacional, el Gobierno también impulsa proyectos de mayor escala, como los anillos hidráulicos en Panamá Norte y Este, así como la rehabilitación de acueductos rurales en distintas provincias. En regiones como Bocas del Toro, las autoridades reportan avances cercanos al 98% en sistemas de agua, pese a las dificultades logísticas para su ejecución.

En el plano internacional, el presidente Mulino confirmó un primer acercamiento con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para evaluar posibles proyectos de cooperación técnica en materia hídrica. La iniciativa busca fortalecer la planificación y ejecución de obras en un contexto de alta demanda y limitaciones estructurales.

“Ayer hubo ese primer acercamiento con los ingenieros de Estados Unidos. La idea es solicitar la cooperación de ellos para que evalúen esto”, explicó el mandatario.

El plan de agua también se desarrolla en medio de presiones económicas derivadas del alza del combustible, lo que ha llevado al Gobierno a mantener subsidios dirigidos al transporte, la pesca y el sector agropecuario, con un impacto mensual que supera los 10 millones de dólares.

Las autoridades reconocen que la crisis del agua es el resultado de años de falta de inversión, mantenimiento y planificación. En varias comunidades, el acceso al recurso ha sido irregular o inexistente, lo que ha obligado a depender de camiones cisterna como principal fuente de abastecimiento.

Mientras avanzan las medidas de emergencia, el Gobierno insiste en que los resultados serán progresivos. Sin embargo, el acceso universal y seguro al agua potable sigue siendo uno de los principales desafíos del país, especialmente en regiones históricamente afectadas como Azuero, donde la población espera soluciones sostenibles tras décadas de limitaciones.