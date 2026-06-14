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Fútbol

Países Bajos y Japón firman un vibrante empate 2-2 en su debut mundialista

El arquero Suzuki se erigió como figura del primer tiempo al mantener su arco en cero frente a los intentos neerlandeses.
El arquero Suzuki se erigió como figura del primer tiempo al mantener su arco en cero frente a los intentos neerlandeses.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 14/06/2026 15:00

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El Grupo F del Mundial 2026 arrancó con emociones fuertes en el AT&T Stadium de Arlington, donde Países Bajos y Japón protagonizaron un duelo intenso que terminó igualado 2-2.

Ambos equipos mostraron sus credenciales y dejaron claro que serán protagonistas en la fase de grupos.

La Oranje tomó la iniciativa desde el arranque, con Donyell Malen y Cody Gakpo generando peligro constante.

El primer gol llegó tras una jugada colectiva que Memphis Depay definió con precisión, adelantando a los neerlandeses.

Sin embargo, Japón reaccionó rápido: Ayase Ueda aprovechó un contragolpe y empató el marcador antes del descanso.

En el segundo tiempo, Países Bajos volvió a ponerse arriba gracias a un cabezazo de Virgil van Dijk en un tiro de esquina.

Pero los Samuráis Azules no bajaron los brazos y, a diez minutos del final, Keito Nakamura sorprendió con un disparo cruzado que selló el 2-2 definitivo.

El arquero Suzuki fue clave para Japón, con varias atajadas que evitaron la victoria neerlandesa.

Por su parte, Van Dijk y De Jong sostuvieron el orden de la Oranje, aunque la defensa sufrió con la velocidad nipona.

Con este resultado, ambos equipos suman un punto y mantienen intactas sus opciones de clasificación en un grupo que también integran Suecia y Túnez.

El empate refleja la paridad y la calidad de dos selecciones que prometen dar espectáculo en el torneo.

4:52 PM
14/06/2026

Saque de meta para Japón

4:50 PM
14/06/2026

Tarjeta amarilla para Países Bajos

4:48 PM
14/06/2026

Goolllll de Japón

4:46 PM
14/06/2026

Tiro de esquina de Japón

4:41 PM
14/06/2026

Se retira el jugador Rayn de Países Bajos

4:24 PM
14/06/2026

Goooollll de Países Bajos

4:21 PM
14/06/2026

Tarjeta amarilla para Países Bajos

4:19 PM
14/06/2026

Tiro de esquina para Países Bajos 

4:16 PM
14/06/2026

Gooooolll de Japón

4:10 PM
14/06/2026

Goooool de Países Bajos

3:49 PM
14/06/2026

Termina el primer tiempo 

El encuentro va sin ningún gol . Japón ha estado liderando la cancha. 

3:45 PM
14/06/2026

Japón cerca de meter su primer gol 

3:33 PM
14/06/2026

Tiro de esquina de Países Bajos 

3:15 PM
14/06/2026

Saque de meta de Países Bajos

3:14 PM
14/06/2026

Tiro de esquina de Japón

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