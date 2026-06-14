Inglaterra sufre en el Mundial: el rival de Panamá vive una tormenta de problemas

Mientras las selecciones ultiman detalles para su debut en el Mundial 2026, Inglaterra, uno de los grandes favoritos al título y rival de Panamá en el Grupo L, parece estar viviendo una auténtica pesadilla fuera de la cancha.

En apenas unos días, el equipo europeo ha tenido que lidiar con una cadena de incidentes y contratiempos que ha llamado la atención de la prensa y de los aficionados.

Desde un tiroteo cerca de su centro de entrenamiento hasta una alerta de tornado, pasando por robos, problemas logísticos y hasta quemaduras por el intenso calor, la concentración inglesa se ha convertido en una de las historias más insólitas de esta Copa del Mundo.

Un tiroteo cerca de la base de entrenamientos

Poco después de su llegada a Estados Unidos, se reportó un tiroteo en las cercanías de la zona donde Inglaterra realiza sus entrenamientos en Missouri.

Aunque el incidente no estuvo relacionado directamente con la delegación ni dejó consecuencias para los jugadores o el cuerpo técnico, sí generó preocupación y obligó a reforzar las medidas de seguridad.

Un temblor histórico sorprendió a la delegación

Como si eso no fuera suficiente, la selección inglesa también se vio afectada por un fuerte sismo de magnitud 6,1 registrado en Estados Unidos.

El movimiento telúrico fue sentido por parte de la delegación y llamó la atención debido a que, según reportes, un fenómeno de esta magnitud no se registraba en esa zona desde finales del siglo XIX.

Calor extremo y jugadores afectados

Las altas temperaturas que se viven en varias sedes del Mundial también han pasado factura.

Varios futbolistas ingleses han sufrido quemaduras solares e incluso síntomas de insolación durante las sesiones de entrenamiento, obligando al cuerpo médico a extremar las medidas de hidratación y protección.

El intenso verano norteamericano ha sido uno de los principales desafíos para varias selecciones, especialmente las europeas, poco acostumbradas a estas condiciones climáticas.

Robo de equipamiento y un chef varado

La lista de inconvenientes no termina ahí. En medio de la concentración, la selección reportó el robo de parte de su equipamiento, incluyendo botines de algunos jugadores, material de entrenamiento, balones y uniformes.

A esto se sumó un episodio curioso: el chef encargado de la alimentación del equipo no pudo viajar junto a la delegación debido a que las autoridades no le permitieron abordar el tren con sus cuchillos de cocina profesionales, herramientas esenciales para su trabajo.

Una noche bajo alerta de tornado

El episodio más reciente ocurrió este sábado, cuando la selección recibió la recomendación de permanecer resguardada tras la emisión de una alerta de tornado y tormenta eléctrica para gran parte de Kansas City y sus alrededores.

La advertencia meteorológica obligó a modificar parte de las actividades previstas y añadió un nuevo capítulo a la larga lista de imprevistos que ha enfrentado el combinado inglés antes de su estreno mundialista.

El rival más fuerte de Panamá... y el más golpeado fuera de la cancha

Inglaterra comparte el Grupo L con Panamá, Ghana y Croacia, y será precisamente el último rival de la selección canalera en la fase de grupos.

Sobre el papel, los ingleses parten como favoritos para avanzar a la siguiente ronda, pero fuera del terreno de juego han protagonizado una inesperada “subtrama” que se ha vuelto viral en redes sociales.