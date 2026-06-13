Mundial 2026: Inglaterra, rival de Panamá, sufre un inesperado robo a días de iniciar su debut

La selección de Inglaterra, una de las favoritas al título en el Mundial 2026 y rival de Panamá en el Grupo L, sufrió un inesperado contratiempo a pocos días de su estreno en el torneo.

Parte del equipamiento que era trasladado hacia su centro de operaciones en Kansas City fue robado mientras se encontraba en tránsito por Estados Unidos.

Según trascendió en medios británicos, la logística de una selección como Inglaterra implica el envío anticipado de una enorme cantidad de material antes de la llegada de los jugadores.

La Federación Inglesa (FA) organiza con días de antelación el traslado de implementos necesarios para los entrenamientos y la preparación del equipo durante la Copa del Mundo.

Entre los objetos enviados se encontraban balones, uniformes, conos de entrenamiento, maniquíes tácticos y diverso equipamiento deportivo, indispensable para las prácticas dirigidas por el cuerpo técnico. Sin embargo, una parte de ese cargamento desapareció antes de llegar a Kansas City.

La FA evitó ofrecer mayores detalles y señaló que el caso ya está bajo investigación de la policía estadounidense.

No obstante, fuentes cercanas a la delegación aseguran que la mayor parte del material robado ya fue recuperado, lo que representa una buena noticia para los futbolistas, que arribarán a la ciudad para completar su preparación.

El incidente ocurre en un momento clave para el combinado inglés. El equipo tiene programada una sesión de entrenamiento abierta al público y a invitados especiales, antes de afrontar los últimos trabajos previos a su estreno en la Copa del Mundo.

Después de esa práctica, Inglaterra solo contará con tres entrenamientos más antes de su primer partido.

El debut de los ingleses será el próximo miércoles frente a Croacia, en un duelo correspondiente al Grupo L, una zona que también integran Panamá y Ghana. Precisamente, la selección canalera estará muy pendiente del desempeño de uno de sus rivales directos en la lucha por avanzar a la siguiente fase.

Aunque el robo no parece haber alterado la planificación deportiva, el episodio ha causado sorpresa en el entorno del Mundial 2026, ya que pocas veces una potencia futbolística enfrenta un problema logístico de esta magnitud en la antesala de su debut.