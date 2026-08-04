Panamá impulsa el turismo con nuevos emprendimientos: café, rutas alternativas y gastronomía

El turismo panameño atraviesa una etapa de expansión marcada por el crecimiento de los emprendimientos locales, que se consolidan como la base de la oferta turística del país. La primera Cumbre de Negocios Turísticos, organizada por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) en conjunto con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), busca fortalecer este ecosistema y brindar asesoría a quienes apuestan por innovar en el sector. La cumbre, que se desarrollará hasta el 7 de agosto en la sede de Ampyme, ofrece acceso gratuito a conferencias y talleres, incluyendo capacitaciones digitales con la participación de Google, que enseñará a los emprendedores cómo aprovechar las herramientas de búsqueda para potenciar sus negocios. La directora del Sistema Nacional de Fomento Empresarial de Ampyme, Aimée de Arias, destacó que por primera vez se dedica un espacio exclusivo al emprendedor turístico, con categorías que abarcan desde guías y operadores hasta transporte, gastronomía y entretenimiento. “Es la primera vez que, junto con la ATP, Ampyme se une para ofrecer todos nuestros productos y servicios, la orientación de la Autoridad de Turismo y una serie de conferencias que buscan darle al emprendedor las últimas tendencias y oportunidades del turismo en Panamá”, destacó.

Nichos de mercado

Los nuevos emprendimientos están diversificando la experiencia turística con propuestas que van más allá de los destinos tradicionales. Entre las tendencias más destacadas se encuentran:

Turismo deportivo y voluntario, que atrae a visitantes interesados en experiencias activas y solidarias.

Turismo diferenciado, con rutas alternativas en lugares icónicos como el Casco Viejo, ahora explorado en bicicletas o motonetas.

Turismo de café, que convierte la producción y degustación en experiencias culturales y gastronómicas.

Gastronomía y arte, que se consolidan como productos de alto interés para los turistas internacionales, con ejemplos exitosos como la comunidad Emberá y los innovadores negocios en el Casco Antiguo.

“El café es turismo. No solo es negocio para quienes lo producen, sino también una experiencia que se puede explotar como atractivo cultural”, subrayó De Arias.

Rol

Ambas instituciones trabajan de manera conjunta para orientar y asesorar a los emprendedores.

Ampyme ofrece capacitación, guías y servicios de apoyo para la creación de negocios turísticos.

ATP asegura que los productos desarrollados respondan a las necesidades de los visitantes y se integren en la estrategia de promoción internacional.

“La Autoridad de Turismo necesita productos que vender, y esos productos los crean los emprendedores. Por eso trabajamos de la mano con Ampyme para que lo que se desarrolle esté alineado con lo que buscan los turistas”, afirmó Ana Victoria Pinzón, directora de mercadeo de la ATP.

Expansión

El crecimiento no se limita a la capital. Con la apertura de vuelos internacionales hacia Río Hato desde Bogotá y Ecuador, se espera un mayor flujo de turistas hacia el interior del país. Esto abre oportunidades para negocios vinculados a cascadas, senderos, gastronomía criolla y servicios complementarios como alquiler de bicicletas o flotadores. “Panamá está lleno de bellezas naturales. Los productos deben estar casados con nuestros destinos para que las experiencias sean más auténticas”, señaló Pinzón

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