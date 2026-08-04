‘Vamos a sacar esa victoria’: El aviso de Ernesto Gómez previo al México vs. Panamá Sub-20

Todo está listo para que Panamá y México se midan en los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026. El ganador de esta llave clasificará a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 y seguirá en competencia, mientras que el perdedor volverá a casa con las manos vacías.

Si bien es cierto que el combinado por Mike Stump no ha tenido un buen rendimiento en el torneo, el grupo confía en que podrán dar la sorpresa ante el equipo local. Previo a este compromiso, una de las figuras de la escuadra panameña, Ernesto Gómez habló sobre lo crucial que será este partido para el proceso comandado por el entrenador Stump.

“Mis compañeros, nuestro grupo está muy unido, muy feliz y preparándonos de la mejor manera. Estamos listos para el partido de mañana, que sé que será muy lindo, un gran partido, y sé que sacaremos esa victoria”, destacó el hombre que milita en el Connecticut United FC de la MLS Next Pro.

Gómez ya sabe lo que es jugar no una, sino dos citas mundialistas. Disputó la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Indonesia 2023 y la dos años después la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025. El mediocampista es uno de los jugadores más experimentados de la plantilla.

Ahora, está a tan solo un partido de lograr su tercera clasificación mundialista en su joven carrera. “Fue un orgullo estar en esos dos Mundiales anteriores y, claro, quiero también clasificar, Dios primero, a este Mundial” destacó el exjugador del Universitario.

México hace de local en este certamen, por lo que parten con una leve ventaja al tener a su gente en las gradas. Sin embargo, para Gómez es posible dar la sorpresa como lo hicieron en el Campeonato Sub-17 de la Concacaf en el 2023 contra Guatemala cuando los vencieron en su propio patio en la fase de grupos.

“Ellos están en casa, con su afición, pero nosotros trataremos de estar mentalizados, enfocados en el partido y no estar pensando en las gradas, sino en hacer las cosas bien”, enfatizó el panameño.

Por último, el legionario priorizó la concentración como una de las claves ante México para intentar sacar la sorpresa. “Tenemos que estar los 90 minutos concentrados al máximo porque nos jugamos un pase al Mundial, que es muy importante. Nos toca jugar por nuestro país y por nuestra familia. Sé que vamos a estar enfocados y que sacaremos esa victoria”.