ATTT endurece controles a escuelas de manejo y apuesta por instructores capacitados

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el Instituto Nacional de Formación Profesional para el Desarrollo Humano (Inadeh) entregaron certificados a más de 20 instructores y propietarios de escuelas de manejo que completaron satisfactoriamente el programa de capacitación en Educación y Seguridad Vial.

La iniciativa surge del convenio de cooperación entre ambas instituciones y tiene como objetivo fortalecer las competencias del personal encargado de formar a los nuevos conductores, garantizando que la enseñanza cumpla con estándares técnicos, pedagógicos y de seguridad necesarios para el sistema de transporte nacional.

El director de Educación Vial y Defensa del Usuario de la ATTT, Isaías Marcelino, destacó que la educación es una herramienta fundamental para transformar la cultura vial en Panamá.

El funcionario explicó que la ATTT continuará con procesos de fiscalización a las escuelas de manejo para verificar que cuenten con personal capacitado, cumplan con los requisitos establecidos y mantengan los vehículos utilizados para la enseñanza en condiciones adecuadas.

Por su parte, el secretario general del Inadeh, Aubrey Dawkins, resaltó que la educación vial representa un elemento clave para reducir los accidentes de tránsito y mejorar la movilidad en las calles del país.