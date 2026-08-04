Rescatan a 173 migrantes tras incendio de embarcación en el canal de la Mancha

Las autoridades marítimas de Francia y Reino Unido rescataron este martes 4 de agosto a 173 migrantes luego de que la embarcación en la que intentaban cruzar el canal de la Mancha se incendiara frente a las costas de Boulogne-sur-Mer, en el norte de Francia.

De acuerdo con la prefectura de Paso de Calais, la embarcación comenzó a incendiarse cuando se encontraba en el límite entre las aguas francesas y británicas, lo que obligó a sus ocupantes a lanzarse al mar. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales.

La operación es considerada una de las mayores labores de rescate marítimo desde que comenzaron las travesías irregulares por el canal de la Mancha en embarcaciones precarias en 2018.

En un primer balance, las autoridades francesas informaron del rescate de 157 personas, cifra que posteriormente fue actualizada a 173 migrantes.

El responsable de los servicios de salvamento, Thierry Darras, indicó que algunos de los rescatados presentaban quemaduras, rasguños y contusiones, aunque ninguna de las lesiones era de gravedad.

Según la Prefectura Marítima del canal de la Mancha y del mar del Norte, la embarcación había partido el lunes desde Veules-les-Roses, en el departamento de Sena Marítimo. Esa misma noche, cinco pasajeros que necesitaban asistencia fueron evacuados y trasladados a Boulogne-sur-Mer, mientras que el resto rechazó inicialmente la ayuda ofrecida por las autoridades francesas.

Horas después, cuando la embarcación se aproximaba a aguas británicas, el motor se incendió y la estructura del bote comenzó a deteriorarse rápidamente, lo que obligó al despliegue conjunto de embarcaciones de rescate francesas y británicas.

Tras ser rescatados, los migrantes fueron desembarcados en Boulogne-sur-Mer y trasladados en autobuses habilitados por las autoridades.

La organización humanitaria Utopia 56 informó que unas 50 mujeres y niños llegaron posteriormente a Calais sin acceso a alojamiento de emergencia.

El secretario de Justicia del Reino Unido, Alex Norris, calificó el incidente como “un recordatorio muy visible tanto de la naturaleza peligrosa de estos cruces como de la indiferencia ciega que tienen los traficantes de personas por la vida en esos barcos”.

Según un recuento de la AFP, al menos 15 personas han muerto en 2026 durante intentos de cruzar de forma irregular el canal de la Mancha hacia territorio británico.