Avioneta se sale de la pista en Guna Yala tras maniobras por fuertes vientos

Una avioneta tipo Cessna 172 se salió de la pista este martes 4 de agosto en el aeródromo de Wanugandi, en la comarca Guna Yala, luego de que fuertes vientos afectaran su despegue. El piloto, único ocupante de la aeronave, resultó ileso.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que la aeronave, matrícula HP-1789, había despegado desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino al aeródromo de Achutupu.

Sin embargo, alrededor de las 10:00 a.m., debido a las condiciones meteorológicas adversas, el piloto realizó un aterrizaje preventivo en Wanugandi.

Según el comunicado oficial, al reanudar el vuelo hacia Achutupu, las fuertes ráfagas de viento obligaron al piloto a maniobrar la aeronave durante el despegue, provocando que esta se saliera por el costado derecho de la pista y sufriera daños materiales.

La AAC confirmó que no hubo personas lesionadas ni se reportaron otros afectados por el incidente.

Tras el hecho, la entidad activó los protocolos de emergencia y movilizó personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR), que se trasladó al lugar a bordo del helicóptero HP-02A para brindar apoyo y coordinar las labores junto con los equipos de seguridad y operaciones aeroportuarias.

La Unidad de Investigación de Accidentes de la AAC inició las investigaciones técnicas para determinar las causas del incidente, conforme a los procedimientos establecidos.

La Autoridad Aeronáutica Civil señaló que continuará aplicando los protocolos correspondientes para garantizar una respuesta oportuna ante este tipo de eventos.