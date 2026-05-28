Aeronáutica Civil investiga vibración en motor tras aterrizaje forzoso de avioneta con pilotos en entrenamiento

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) mantiene una investigación en curso para determinar las causas del aterrizaje forzoso de una avioneta de entrenamiento ocurrido este miércoles en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé.

El director de la AAC, Rafael Bárcenas, explicó que en la aeronave viajaban dos pilotos que acumulaban horas de vuelo como parte de su proceso de formación profesional.

“Eran dos pilotos en vuelo de entrenamiento. Un piloto privado y un piloto comercial que lo acompañaba, que estaban básicamente construyendo sus horas de vuelo para continuar su carrera”, detalló.

La aeronave involucrada era una Piper PA-28 y que cubría la ruta entre el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert y el Aeródromo Rubén Cantú, en Santiago de Veraguas, cuando reportó una emergencia la tarde del miércoles.

Según las investigaciones preliminares, el piloto detectó una fuerte vibración en el motor, además de dificultades para mantener la altitud, situación que lo llevó a realizar un aterrizaje de emergencia en un campo abierto.

“Del informe del piloto y lo que podemos adelantar de las investigaciones es que el piloto sintió una vibración en el motor que todavía estamos investigando. Por su propia seguridad decidió posar el avión en un campo libre porque no podía mantener altura”, indicó Bárcenas.

El director de la AAC destacó que la decisión tomada por el piloto evitó consecuencias mayores y permitió que ambos ocupantes resultaran ilesos.

“Creo que la decisión de él fue correcta, salvó la vida suya y la de su compañero”, afirmó.

Bárcenas también reveló que participó personalmente en las labores de respuesta y sobrevoló el área menos de 30 minutos después de recibir la alerta de emergencia.

“Estuve sobrevolando esa área 29 minutos después de que el centro nos avisó, como piloto de la aeronave de rescate de la AAC, y vimos que la aeronave estaba en muy buenas condiciones”, señaló.

Desde tierra, unidades del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá ya habían confirmado contacto con los pilotos, quienes no presentaban lesiones.

En el operativo de rescate también participaron miembros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de la AAC.

El funcionario explicó que este tipo de incidentes pueden registrarse con aeronaves de entrenamiento debido a la alta cantidad de horas de vuelo y la poca experiencia de algunos pilotos en formación.

“Los aviones de entrenamiento vuelan muchísimo. Ahora los pilotos tienen muchas horas que hacer y, por ser de baja experiencia, van a suceder algunas cosas”, comentó.

La AAC reiteró que realizará una investigación completa para establecer las causas exactas del incidente y posteriormente divulgará el informe oficial con los hallazgos técnicos.