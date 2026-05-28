Defensoría del Pueblo confirma designación de Félix Paz como defensor adjunto

La defensora del Pueblo, Ángela Russo, designó al abogado Félix Humberto Paz Moreno como nuevo defensor del Pueblo adjunto de la Defensoría del Pueblo.

La Estrella de Panamá publicó como primicia el nombramiento de Paz Moreno la tarde de este miércoles 27 de mayo.

Paz cuenta con experiencia profesional y académica en derechos humanos, litigio estratégico y derecho procesal, con 13 años en el ejercicio de la abogacía y 12 años como docente del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.

El nuevo defensor adjunto es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá y posee estudios de posgrado realizados en Estados Unidos y Panamá.

Entre sus títulos destacan un LL.M. en International Human Rights and Humanitarian Law otorgado por The American University Washington College of Law y un LL.M. en American Law de The Pennsylvania State University.

También posee maestrías en Derecho Procesal y Ciencias Penales por la Universidad de Panamá, además de una especialización en Docencia Universitaria de la Universidad Católica Santa María la Antigua.

En el ámbito de derechos humanos, Paz ha participado en procesos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de intervenir en casos ante organismos de la Organización de las Naciones Unidas.

Como parte de su experiencia en el sector público, se desempeñó como consejero jurídico y representante alterno de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos en 2023.

Además, ocupó el cargo de secretario general del Ministerio de Desarrollo Social entre 2023 y 2024, y previamente fue asesor del despacho superior de esa institución entre 2021 y 2023.

En 2020 también trabajó como asesor y abogado de la Oficina de Asesoría Legal de la Autoridad de Turismo de Panamá.