Operación Efco: capturan a cuatro personas por extorsión mediante apps de citas en Panamá

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, conjuntamente con la Policía Nacional, aprehendió a cuatro personas durante la operación “Efco”, por su presunta vinculación en delitos de extorsión mediante intimidación y amenazas graves registrados entre 2025 y 2026.

Las diligencias se realizaron en sectores de El Chorrillo, Nuevo Tocumen, San Francisco y áreas de la provincia de Panamá Oeste, donde las autoridades lograron ubicar indicios relacionados con la investigación.

De acuerdo con la Fiscalía, los sospechosos utilizaban aplicaciones de citas para contactar a las víctimas y posteriormente coordinar encuentros.

Luego de obtener imágenes íntimas o información personal, presuntamente realizaban llamadas exigiendo dinero bajo amenazas de divulgar el contenido privado.

Las investigaciones señalan además que los implicados amenazaban de muerte a las víctimas y a sus familiares si no accedían a entregar las sumas de dinero solicitadas.

Además, la Fiscalía informó que los aprehendidos serán puestos a disposición de un juez de garantías para las audiencias correspondientes, en las que se solicitará la legalización de las aprehensiones, imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.