Operación Efco: capturan a cuatro personas por extorsión mediante apps de citas en Panamá

<b>La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada</b>, conjuntamente con la <a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a>, aprehendió a cuatro personas durante la<b> operación 'Efco'</b>, por su presunta vinculación en delitos de extorsión mediante intimidación y amenazas graves registrados entre 2025 y 2026.Las diligencias se realizaron en sectores de <a href="/tag/-/meta/el-chorrillo">El Chorrillo</a>, Nuevo Tocumen, San Francisco y <a href="/tag/-/meta/provincia-de-panama-oeste">áreas de la provincia de Panamá Oeste</a>, donde las autoridades lograron ubicar indicios relacionados con la investigación.De acuerdo con la Fiscalía, los sospechosos utilizaban aplicaciones de citas para contactar a las víctimas y posteriormente coordinar encuentros. Luego de obtener imágenes íntimas o información personal, presuntamente realizaban llamadas exigiendo dinero bajo amenazas de divulgar el contenido privado.Las investigaciones señalan además que los implicados amenazaban de muerte a las víctimas y a sus familiares si no accedían a entregar las sumas de dinero solicitadas.Además, <b>la Fiscalía informó que los aprehendidos serán puestos a disposición de un juez de garantías para las audiencias correspondientes</b>, en las que se solicitará la legalización de las aprehensiones, imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.