Asamblea analiza ley para atender a personas en calle

La Asamblea Nacional analiza la posibilidad de unificar dos proyectos de ley que buscan establecer reglas para la atención y protección de las personas en situación de calle.

Las iniciativas, presentadas por los diputados Manuel Chen y Alaín Cedeño, tienen objetivos similares, por lo que la subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social acordó revisar ambos textos con miras a elaborar una sola propuesta.

Durante la discusión, Lizbeth Cuningham, directora de Gestión Social del Municipio de Panamá, informó que existen 1,059 personas en situación de calle en el distrito capital. Según la funcionaria, muchas proceden de las provincias de Colón y Panamá Oeste.

Cuningham explicó que el Municipio de Panamá trabaja desde hace dos años en el tema y que, de acuerdo con sus registros, el 92% de estas personas enfrenta problemas relacionados con el consumo de drogas. El resto presenta situaciones sociales o enfermedades, indicó.

El tema también llegó a la mesa del Ministerio de Salud. Roberto González, de la Dirección de Salud Mental de esa institución, consideró necesaria una legislación y adelantó que el ministerio presentará recomendaciones por escrito a la Asamblea Nacional.

Buscan incorporar a organizaciones

La discusión también abrió espacio a organizaciones evangélicas que trabajan con personas en situación de calle. Sus representantes pidieron participar en el análisis de la futura legislación y señalaron que mantienen programas de alimentación y talleres dirigidos a personas con problemas de consumo de drogas.

Estefanía Vásquez, integrante de una comisión que asesora al Ministerio de Salud, indicó que la propuesta está bajo evaluación y que el análisis se realizará artículo por artículo antes de presentar recomendaciones.

El diputado Betserai Richards sostuvo que la legislación debe enfocarse en la recuperación de las personas afectadas por las drogas y planteó que el consumo de sustancias es parte de un problema más amplio que impacta a los barrios.

La subcomisión deberá continuar con la revisión de ambas iniciativas antes de avanzar hacia un texto unificado.